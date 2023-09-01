Завершилось благоустройство сквера на улице Героя Безрукова в Нижнем Новгороде

Сквер на улице Героя Безрукова в Московском районе Нижнего Новгорода открыли после благоустройства, сообщили в мэрии. «Автодорстрой» уложился в сроки и выполнил работы за 11,9 млн руб.

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Подрядчик высадил деревья и кустарники, устроил дорожки, установил скамейки и качели, смонтировал новую систему освещения.

Сквер на улице Героя Безрукова привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Он стал последним из пяти территорий, запланированных к благоустройству в Московском районе в 2023 году. Всего в этом году в порядок приведут 30 городских пространств.

Елена Ковалева