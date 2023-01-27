«Автодорстрой» благоустроит два сквера в Нижнем Новгороде за 40,6 млн рублей

Компания «Автодорстрой» стала победителем конкурсов на благоустройство двух территорий в Московском районе Нижнего Новгорода. Сквер у районной администрации на Березовской улице подрядчик приведет в порядок за 28,8 млн руб., сквер напротив дома №8 на улице Героя Безрукова — за 11,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Оба контракта заключат по начальной стоимости. Подрядчик вырубит в скверах деревья и высадит новые, уложит асфальт, устроит газоны и цветники, установит качели и скамейки. По контрактам работы на Березовской улице должны завершиться до 15 июля, на улице Героя Безрукова — до 1 сентября 2023 года. Заказчиком выступает администрация Московского района.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директору компании Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Выручка по итогам 2021 года составила 615,3 млн руб., прибыль 575 тыс. руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Скверы приведут в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2023 году планируют благоустроить 28 общественных пространств.

Елена Ковалева