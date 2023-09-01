Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Она также рассказала, что ЦБ не ведет никаких переговоров о схеме обмена заблокированными активами ни с иностранными регуляторами, ни с зарубежными инвесторами. Такие заявления глава Банка России сделала в ходе конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

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Фото: Пресс-служба Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Пресс-служба Банка России

«Снижение ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен. Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции, и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого»,— пояснила госпожа Набиуллина (цитата по «Прайму»).

Более того, глава регулятора допустила возможное повышение ключевой ставки, так как эта мера с «определенным временным лагом» должна привести к укреплению национальной валюты. 15 августа Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п.— до 12%. Как отметил ЦБ, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Кроме того, Эльвира Набиуллина в ходе конференции уточнила, что ЦБ допускает возможность проведения переговоров об обмене заблокированными активами с зарубежными регуляторами, однако на сегодняшний день никаких консультаций не ведется.

«Обмен может быть только добровольным как со стороны российских инвесторов, так и со стороны зарубежных покупателей. Если для этого нужны будут разрешения зарубежных регуляторов, то они, соответственно, должны получаться, в зависимости от этого сделки состоятся или нет»,— заявила глава ЦБ.

При этом ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что правительство и Центробанк уже подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и зарубежных инвесторов.

Александр Кислов