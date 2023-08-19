Bloomberg: против ужесточения валютного контроля выступил Центробанк

Центробанк, глава Минэкономики Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин выступили против идеи главы Минфина Антона Силуанова об ужесточении валютного контроля, сообщили источники Bloomberg. Вопрос, по информации СМИ, решался на встрече с президентом. Официально никаких заявлений насчет обсуждения ужесточения валютного контроля не публиковалось.

По информации Bloomberg, господин Силуанов изначально предлагал обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки. Ранее об этом сообщал ряд других СМИ. Центробанк, как пишет агентство, выступил против. Другие участники встреч, такие как господин Решентников, как утверждается, «не заняли жесткой позиции» и в итоге присоединились к господину Орешкину, который встал на сторону Центробанка. Помощник президента в день, когда курс превысил 100 руб. за доллар опубликовал колонку в ТАСС, в которой объяснил ослабление мягкой денежно-кредитной политикой. Он отмечал, что у ЦБ есть инструменты для нормализации ситуации.

Как пишет Bloomberg, позиция Банка России заключается в том, что курс определяется балансом рисков и разницей между курсами за границей и в России. По мнению экспертов ЦБ, вне зависимости от ужесточения контроля за движением капитала компании в итоге «найдут обходные пути».

В итоге представители власти еще до встречи с президентом договорились не вводить обязательные ограничения, а вместо этого подготовить рекомендации для экспортеров. Как сообщали «Ведомости», правительству удалось договориться с экспортерами о продаже валютной выручки.

Из-за ослабления рубля Центробанк 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Как отметил ЦБ, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

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Леонид Уварчев