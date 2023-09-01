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Экс-директора ФОК в Нагайбакском районе осудили условно за гибель ребенка

В Челябинской области Нагайбакский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» Владимира Ишмекеева по делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Информация об этом опубликована на сайте суда.

Экс-директору назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает 74.ru. Также в течении двух лет ему запрещено работать в органах госвласти, местного самоуправления и бюджетных организациях. Бывший руководитель полностью признал вину.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 10 марта 2023 года в селе Фершампенуаз погиб 12-летний мальчик после падения на него снежной глыбы с крыши физкультурно-спортивного комплекса. По версии следствия, директор учреждения допустил преступную халатность, не приняв меры по очистке наледи со здания и ограждению опасного участка.

После гибели ребенка в отставку по собственному желанию ушел глава Нагайбакского района Иван Сурменев.

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