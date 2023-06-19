Экс-директора ФОК в Нагайбакском районе будут судить за гибель ребенка

Завершено расследование уголовного дела бывшего директора физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» в Нагайбакском районе. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности гибель ребенка. Материалы передали на рассмотрение в Нагайбакский районный суд.

Как считает следствие, директор учреждения прошедшей зимой не принял мер по очистке наледи со здания и ограждению опасного для прохожих участка. В результате 10 марта со стены комплекса на несовершеннолетнего упала ледяная глыба. От полученных травм 10-летний мальчик скончался.

После гибели ребенка от падения глыбы в отставку по собственному желанию ушел глава Нагайбакского района Иван Сурменев.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте