Microsoft тестирует захват видео «Ножницами» и автосохранение «Блокнотом»

Американская корпорация Microsoft тестирует новые функции у приложений «Блокнот» и «Ножницы» в Windows 11— в первом будет работать автосохранение, а последнее сможет делать не только статичные снимки, но и захватывать видео. Предварительная сборка операционной системы с новыми функциями уже доступна участникам программы Windows Insider.

С помощью сочетания клавиш Win+Shift+R приложение «Ножницы» автоматически переключится в режим записи видео с экрана. Будет возможность записывать системные звуки, а также использовать микрофон. Если микрофонов несколько, то Windows предложит выбрать один из них. Сделать скриншот все еще можно будет с помощью Win+Shift+S.

«Блокнот» теперь будет автоматически сохранять текст при закрытии приложения. При повторном запуске будут показываться все ранее закрытые вкладки и сеансы. Функция не работает при редактировании уже существующих файлов — там надо будет сохраняться вручную. Пользователи при желании смогут отключить функцию автоматического сохранения.

Ранее Microsoft начала тестировать новую главную страницу настроек Windows 11, которая будет адаптироваться под пользователя. Также в компании сообщили, что из браузера Edge будут удалены некоторые функции.

Евгений Федуненко