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Коммерсантъ FM
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Страница настроек в Windows 11 будет подстраиваться под пользователя

Американская корпорация Microsoft тестирует новую главную страницу настроек Windows 11, которая будет адаптироваться под пользователя. Предварительная сборка с новой функцией доступна участникам программы Windows Insider.

В новом меню настроек будут специальные карточки с быстрым доступом к самым часто регулируемым настройкам. Например, если пользователь часто меняет обои рабочего стола, то ему будут показываться меню персонализации и параметры дисплея. Также будут видны статус подписки Xbox и Microsoft 365 и оставшееся место в облачном хранилище OneDrive. Сначала будет семь карточек быстрого доступа к настройкам, в будущем их количество планируют увеличить.

Среди других функций, которые тестирует Microsoft,— возможность создавать резервные копии перед переносом на другое устройство. Сохранятся рабочий стол и настройки, а ранее установленные приложения получат ссылки на Microsoft Store или сайт разработчика.

Евгений Федуненко

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