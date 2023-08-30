Microsoft удалит некоторые функции из браузера Edge

Американская корпорация Microsoft собирается убрать несколько функций в следующем обновлении Edge — удалению подлежат разделы «Цитаты» и «Словарь в картинках», также через браузер больше нельзя будет решать математические задачи. Бета-версия Edge сейчас тестируется и станет доступна всем пользователям 14 сентября.

В Edge также уберут детский режим и инструмент проверки грамматики. В Microsoft заявили, что удаление части функций оптимизирует работу браузера и наведет порядок в меню «Другие инструменты». Наличие слишком большого количества функций может восприниматься пользователями как ненужное усложнение и функциональная избыточность, что, по мнению The Verge, и привело Microsoft к необходимости пересмотреть функционал браузера.

В мае 2023 года Edge опустился на третье место в списке популярных браузеров для ПК — первые два места занимают Google Chrome и Safari.

Евгений Федуненко