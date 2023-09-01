Airbus и Boeing летают на контрафакте

Европейский регулятор уличил британскую компанию в поставке контрафактных деталей для ремонта двигателей CFM56, которые устанавливались на более старые поколения самолетов Airbus SE A320 и Boeing 737. Масштаб проблемы до конца не известен: пока обнаружены десятки фальшивых документов, а такие двигатели установлены на тысячах лайнеров. Авиакомпании и ремонтные сервисы уже спешно ищут замену контрафакту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ralph Orlowski / Reuters Фото: Ralph Orlowski / Reuters

О проблеме с возможной массовой подделкой сертификатов Европейское агентство безопасности полетов (EASA) заявило еще 4 августа. В сообщении регулятора говорилось о полученных от ремонтных сервисов и авиакомпаний жалобах на поставщика деталей AOG Technics, зарегистрированного в Лондоне.

В частности, сервисы и авиакомпании обнаружили, что часть деталей, полученных для ремонта двигателей CFM56, сопровождались поддельными сертификатами выпуска.

Во всех случаях подтвердилось, что компания, авторизованная властями для выдачи сертификатов, на самом деле не сертифицировала детали от AOG Technics.

При этом тогда речь шла всего о нескольких таких случаях. Но, как отмечает Bloomberg, на самом деле проблема куда масштабнее. Двигатели CMF56 выпускаются концерном CFM International — совместным предприятием Safran и GE. И, по данным агентства, в ходе проверки сама CMF обнаружила 72 поддельных сертификата на 50 наименований деталей от AOG.

AOG Technics не является авторизованным поставщиком деталей для этих двигателей, а Safran и GE отправили письма в AOG с требованием прекратить поставку деталей для их двигателей сразу же после обнаружения проблемы, заявил Bloomberg представитель CFM.

Европейский регулятор же еще в начале августа попросил все авиакомпании и центры ремонта и обслуживания двигателей проверить документацию деталей для двигателей CFM56. В случае обнаружения контрафакта его было предписано заменить сертифицированными деталями. Самолеты, на которых были установлены такие детали, необходимо в кратчайшие сроки отправить в сервисный центр для устранения контрафактной продукции.

Количество самолетов, на которых могли быть установлены несертифицированные детали от AOG, до сих пор не известно. Но большая часть из них, очевидно, зарегистрированы в Британии, так как AOG работала преимущественно с британскими сервисными центрами.

Кроме того, известно, что эти двигатели не устанавливаются на новые модификации самолетов Airbus и Boeing — A320neo и 737 Max.

На сайте AOG Technics говорится, что у нее есть складские помещения в Лондоне, Франкфурте, Майами и Сингапуре.

Согласно британскому реестру компаний, AOG Technics была зарегистрирована в 2015 году, а контрольным пакетом ее акций владеет 35-летний Хосе Самора Ирала, который в одних документах указан как гражданин Британии, а в других — Венесуэлы. Ни агентству, ни EASA пока не удалось получить информацию от AOG о происхождении деталей, которые поставлялись ремонтным сервисам, и поддельных сертификатов на них.

Кирилл Сарханянц