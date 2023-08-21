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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: западные компании покупают российскую нефть выше ценового потолка

Агентство Bloomberg сообщает, что западные компании покупают российскую нефть марки Urals выше уровня установленного G7 потолка цен в $60 за баррель. При этом американские власти утверждают, что ценовой потолок все равно работает.

По информации агентства, около 40% судов, вывозящих нефть из российских портов Балтийского и Черного морей, принадлежат западным компаниям, которые должны соблюдать потолок цен в $60 за баррель. До того, как порог был преодолен, около половины судов принадлежали западным компаниям. Кроме того, значительная часть судов по-прежнему страхуется через Лондон.

Западные фирмы имеют право работать с российской нефтью, но им нужно было подтвердить, что нефть куплена ниже ценового потолка. «Неясно, как отдельные владельцы и страховщики проводят дополнительную проверку грузов и каковы причины, по которым они продолжают предоставлять свои услуги. Однако владельцы и страховщики уже давно утверждают, что они не могут знать точную цену, по которой продан груз. Цена в долгосрочных сделках может отличаться от краткосрочных рыночных цен»,— приводит Bloomberg мнение своего источника, знакомого с ситуацией на рынке.

В последние недели судовладельцы и страховщики пытаются выяснить, достаточно ли им только предоставить справку о том, что перевозимое ими топливо был приобретен по цене ниже $60. По данным Argus, в пятницу в российских портах на Балтийском и Черном морях она составляла около $71 за баррель.

По информации министерства финансов РФ, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась на уровне $64,37 за баррель. Это в 1,2 раз ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель), однако выше установленного странами G7 ценового потолка. Он был определен на уровне $60 за баррель. В январе—июле средняя цена за баррель Urals была ниже ценового потолка и составляла $53,94.

Представители Минфина США ранее заявляли, что мера по ограничению цен на нефть из России достигла своей цели: сократила доходы российского бюджета, не нарушив поставки энергоносителей на мировой рынок. По данным МЭА, российский экспорт нефти и нефтепродуктов в июне сократился до 7,3 млн б/с — самого низкого уровня с марта 2021 года. Поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов сократились до $11,8 млрд.

О ситуации на мировом нефтяном рынке в условиях потолка цен на нефть из РФ — в материале «Ъ» «Нефть вытекает за баланс».

Александр Кислов

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