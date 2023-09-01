СД «Транснефти» может в сентябре рассмотреть дробление акций в 100 раз

Совет директоров ПАО «Транснефть» поддержал предложение администрации и руководства компании о дроблении акций, сообщил «Интерфаксу» член СД Геннадий Шмаль. Стоимость акций могут уменьшить в 100 раз. Рассмотреть идею дробления акций планируют 15 сентября. На фоне сообщений о сплите акции «Транснефти» на Мосбирже выросли на 3,88%, до 138 тыс. руб.

«Буквально 29 августа на заседании комитета (совета директоров.— "Ъ") мы обсуждали эту тему и приняли решение о том, чтобы поддержать предложение администрации и руководства компании о дроблении акций»,— рассказал господин Шмаль.

Уставный капитал «Транснефти» составляет 7 млн 249 тыс. 343 рубля и разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных акций и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все обыкновенные акции принадлежат государству, на рынке торгуются привилегированные.

«Акция очень дорогая, кто может купить такие акции? Одну, две, три можно. Поэтому решили предложить совету директоров "Транснефти" принять решение о дроблении, уменьшить стоимость в 100 раз. Если сейчас, условно, 120 тыс. руб., то будет 1,2 тыс. руб. Это даст возможность привлекать более широко рядовых граждан в акции»,— сказал Геннадий Шмаль.

Член совета директоров «Транснефти» отметил, что перед окончательным решением о сплите необходимо получить согласие главного акционера. 100% голосующих акций «Транснефти» принадлежит государству. «Совет директоров намечен в сентябре, пока 15-го числа, но не факт. Это будет зависеть от ситуации и от того, насколько будет загружен наш председатель совета директоров (вице-премьер Александр Новак.— "Ъ")»,— добавил он.

Первым идею сплита акций предложил в 2017 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев, когда вошел в совет директоров «Транснефти». В марте 2023 года председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов предложил дробить на доли для частных инвесторов все дорогостоящие акции. Он отмечал, что для многих розничных инвесторов такие инструменты недоступны. В качестве решения господин Швецов предложил выпускать расписки на доли подобных акций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Акциям прописали дробление».