Акциям прописали дробление

Мосбиржа предложила дробить дорогостоящие акции на доли для частных инвесторов. Идею высказал председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов. По его словам, некоторые акции российских компаний очень дорогие. В качестве примера он привел бумаги «Транснефти», стоимость которых превышает 100 тыс. руб. Господин Швецов указывает, что для многих розничных инвесторов такие инструменты недоступны. В качестве решения он предложил выпускать расписки на доли подобных акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Будут ли такие инструменты востребованы у инвесторов? Глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин скептически относится к инициативе:

«Расписки — это суррогат, который выпускает третий агент — кастодиальный банк. Такой практики в России я точно не припомню, да из зарубежных примеров ничего в голову не приходит. Идея мне не очень нравится по двум причинам. Во-первых, не считаю, что в России дорогие акции. Все-таки, если вы хотите спекулировать, тогда приходите на рынок фьючерсов — там их можно покупать и продавать, имея примерно 15% от стоимости этих акций.

У фьючерсов есть понятие "гарантийное обеспечение", и для спекуляций этот рынок подходит больше. Но если мы часть бумаги замораживаем, выводим ее из оборота, потому что она уходит в депозитарную расписку, то у нас получается два стакана котировок. На часть бумаг, акции в чистом виде — отдельный стакан, а на суррогат — другой. Таким образом мы не увеличиваем ликвидность, а, наоборот, снижаем ее.

Этот инструмент — своего рода форма деривативов. Просто под ними обычно подразумевают фьючерсы и опционы. В данном случае — это часть собственности компании. Владелец обладает ей через банк-кастодиан, то есть через номинального держателя, который не участвует в собственности, не принимает решений, не голосует.

Он представляет интересы конечного собственника — хозяина расписки. Конструкция получается странная.

На российском рынке совершенно другие проблемы, там нужно увеличить количество эмитентов, а не делать более доступными акции "Транснефти" и "Норникеля", на которые и так есть доступные фьючерсы на соседней площадке».

В мировой практике эмитенты самостоятельно принимают решение о дроблении ценных бумаг. Альтернативой расписок на доли акций могли бы стать специальные фонды, отмечает ведущий аналитик компания «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Хотя острой необходимости и целесообразности в этом собеседник “Ъ FM” не видит:

«Для чего это нужно, и кому важно? На самом деле обеспечение ликвидности и привлекательности своих акций лежит на совести самих компаний. То есть, если она считает необходимым дробление своих бумаг, чтобы сделать их более доступными для инвестора, то это ее решение. Если же говорить об инвестировании в долю слишком дорогих акций, то, наверное, заменой этому служат биржевые фонды, которые предоставляют свои паи, через которые можно владеть подобными бумагами.

Остальные манипуляции усложнят работу на рынке, ведь пока появятся полноценные бумаги, доли на них, потом могут образоваться и доли на доли. Это, скорее, запутает инвестора, нежели предоставит ему дополнительные возможности. Если компания захочет, она сама проведет дробление своих акций, сделав их более привлекательными.

У Мосбиржи нет таких полномочий, скорее всего, речь будет идти об очередном биржевом фонде, но, например, на конкретную акцию. Мы знаем, что таких бумаг у нас на рынке мало, но они есть. Получается, что будет фонд имени вот такой-то конкретной акции, и инвесторы начнут покупать просто доли в нем.

Остальные инструменты, наверное, все-таки этой бирже недоступны.

Я не могу говорить уверенно о том, что в мировой практике есть примеры биржевого дробления акций, поскольку, как правило, сами компании заботятся о том, чтобы их бумаги были доступны рядовому инвестору, и проводят регулярные дробления. Не миновала эта судьба и акции Apple, и Tesla».

Кроме того, председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, выступая на форуме АКРА, предложил освободить дивиденды по акциям на индивидуальных инвестиционных счетах от подоходного налога. Такая мера, по его словам, может привлечь клиентов к долгосрочным вложениям. Инициативу прежде обсуждал Минфин, однако решение до сих пор не принято.

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Александр Рассохин