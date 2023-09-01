Школы Сочи приняли 8,5 тысячи первоклассников

Школы Сочи зачислили в первые классы 8,5 тыс. детей. Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в городе 80 тыс. школьников.

Во всех школах города прошли торжественные линейки, церемония поднятия государственного флага и коллективное исполнение гимна РФ. Эта инициатива Министерства просвещения РФ реализуется на курорте второй год. После во всех школах провели единый краевой классный час, на котором детям рассказали о новых федеральных образовательных стандартах.

С нового учебного года в Сочи вводятся профориентационные занятия «Моя Россия — новые горизонты». В средней и старшей школах продолжат вести «Разговоры о важном».

В Краснодаре сформировали уже более 620 первых классов. При этом приемная комиссия еще продолжается. В школе №17 количество первых классов увеличилось до рекордных 32.

Татьяна Ручкина

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