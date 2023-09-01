В школе Краснодара число первых классов увеличилось до рекордных 32

В Краснодаре в школе №17 количество первых классов увеличилось до 32. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Школа №17 расположена на ул. Гастелло,26, а ее филиал №17-Ф — на ул. Адмирала Крузенштерна, 3. Суммарно в учебных заведениях 32 класса первоклассников. В мэрии подчеркнули, что первых «Я» классов в Краснодаре нет, нумерация классов заканчивается на букве «Ю».

«По информации департамента образования, приемная комиссия учеников в первые классы продолжается. На сегодняшний день количество поданных заявлений — более 20 тыс., из них уже сформировано более 620 первых классов»,— отметили в мэрии Краснодара.

Неделю назад в школе был сформирован 31 первый класс. Приемная комиссия учеников в первые классы еще продолжается.

Татьяна Ручкина

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