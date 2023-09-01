Силовики нашли телефон школьницы, погибшей в лесу Каменска-Уральского

Следователи нашли телефон 16-летней девушку, которую в начале августа нашли мертвой в лесу Каменска-Уральского. «Четвертый канал» сообщает, что в день смерти подростка смартфон забрал велосипедист, которого сейчас проверяют по уголовному делу об убийстве.

По словам источника СМИ, велосипедист, долгое время ехавший за девушкой, заявил, что не следил за ней, а их маршруты просто совпали. Когда он возвращался обратно он якобы увидел, что подростку стало плохо, и она легла в канаву. После этого, как заявляет задержанный, он взял телефон и скрылся. Местоположение гаджета он сам указал следователям.

Напомним, тело школьницы обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. По данным издания, ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом.

Впоследствии волонтеры собрали записи с камер видеонаблюдения, на которые попала школьница, заметив, продолжительное время за ней едет велосипедист. Отец девушки раскритиковал городских следователей за волокиту при установлении обстоятельств смерти подростка. Впоследствии глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело областным следователям, а попавшего на видео велосипедиста задержали.

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