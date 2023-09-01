Беспилотник сбили в районе подмосковных Люберец

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник «рядом» с подмосковным городом Люберцы. Никто не пострадал. Повреждений нет. Еще два беспилотника сегодня утром сбили в городе Курчатов, где находится Курская АЭС.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего»,— написал Сергей Собянин в Telegram.

Ранее были закрыты столичные аэропорты Внуково и Домодедово. По данным «Яндекс.Расписания», минимум 32 рейса в этих аэропортах задержаны, еще 20 отменены.

Анастасия Ларина