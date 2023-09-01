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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:02

Глава Курской области: Курчатов был атакован одним, а не двумя БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что город Курчатов, где находится Курская АЭС, был атакован двумя беспилотниками. Повреждения получили административное здание и частный дом.

Позднее губернатор уточнил, что полет первого беспилотника ошибочно приняли за еще один аппарат. Таким образом, Курчатов атаковал один беспилотник. Он попал по нежилому зданию — у него поврежден фасад.

Сегодня ночью были закрыты столичные аэропорты Внуково и Домодедово. Более 50 рейсов в этих аэропортах задержаны или отменены. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в подмосковных Люберцах беспилотнике.

Прошлая атака беспилотников на Курчатов была 14 июля. Тогда никто не пострадал, но повреждения получил многоквартирный дом.

Анастасия Ларина

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