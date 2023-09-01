«Известия»: установлена личность одного террориста, захватившего школу в Беслане

Правоохранительные органы установили личность одного из террористов, участвовавших в теракте в Беслане в 2004 году, сообщил «Известиям» старший следователь по особо важным делам по СКФО Альберт Хасауов. По его словам, на протяжении 19 лет преступник значился в следственных документах как «боевик №11», но стало известно его имя — это житель Ингушетии Асланбек Парчиев.

Предположительно он был убит в первый день захвата школы — 1 сентября. Как уточнил господин Хасауов, следователи не смогли выяснить личности пяти из 32 боевиков, захвативших школу. В мае 2023 года СКР получил данные от оперативных служб о том, что было найдено совпадение с отпечатками пальцев одного из неустановленных преступников. Выяснилось, что в мае 2002 года он привлекался к административной ответственности в Москве. Была проведена дактилоскопическая судебная экспертиза, и большой палец правой руки боевика совпал с дактилокартой того, которого задерживали в столице.

Во время расследования были допрошены близкие и родственники Асланбека Парчиева. Опознать его визуально они его не сумели, так как его тело сильно обгорело. Следователи взяли у одной из его сестер генетический материал. «Экспертиза показала, что с вероятностью 99% тело "боевика №11" и материал женщины соотносятся как брата и сестры»,— сказал Альберт Хасауов.

Потерпевшие во время теракта не смогли опознать Асланбека Парчиева по фото, так как, вероятно, во время захвата школы он был в маске. Родственники предполагаемого боевика рассказали газете, что не видели его с 2003 года, а во время последней встречи он сказал, что уезжает в Казахстан на заработки. В итоге опознал его единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев, который утверждает, что видел мужчину в школе около столовой и спортзала.

Две сестры Асланбека Парчиева заявили «Известиям», что ему было 32 года, когда он уехал из дома на заработки. Они не верят в версию о том, что их брат был террористом и участвовал в захвате школы в Беслане, но документы о полном совпадении ДНК обе женщины подписали.

1 сентября 2004 года в североосетинском Беслане 32 террориста захватили школу №1, где в тот момент проходила школьная линейка. В заложниках оказались 1128 человек, большинство — школьники. В первый же день захватчики расстреляли всех взрослых мужчин и перестали давать заложникам еду и воду. 2 сентября бывший президент Ингушетии Руслан Аушев после переговоров с боевиками вывел из школы 26 человек — матерей с грудными младенцами. На третий день оперативный штаб сообщил, что с террористами достигнута договоренность о передаче заложникам воды и еды, однако сделать этого не успели. В 13:05 в спортзале взорвались две бомбы и начался спонтанный штурм, в ходе которого погибли 334 заложника (из которых 186 — дети) и десять бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Лаура Кеффер