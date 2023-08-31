Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Врио главы ОМВД «Новогиреево» в Москве задержали по делу о взятке

В Москве задержан врио начальника ОМВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев. Он проходит подозреваемым по п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Подробности дела официально не приводятся. В 2021–2022 годах господин Пюрвеев работал начальником полиции ОМВД района Западное Дегунино, после чего возглавил ОМВД «Новогиреево».

По данным Telegram-канала Baza, Владимир Пюрвеев был задержан в кабинете в рамках оперативного эксперимента — его поймали на взятке в 250 тыс. руб. По словам источников, в июле местный житель заявил в полицию о незаконном проживании в его квартире нескольких человек. Господин Пюрвеев связался заверил, что может решить вопрос за 250 тыс., но деньги попросил передать через посредника, 36-летнего участкового Мирошниченко. Заявитель дал согласие, а сам пожаловался в ФСБ. В конце августа во время передачи денег Мирошниченко был задержан. Он согласился сотрудничать и передать деньги главе ОМВД.

Ранее сегодня, 31 августа, в Москве был задержан начальник ОМВД Басманного района Москвы Сергей Андреев. Он подозревается по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд постановил отправить его под арест.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...