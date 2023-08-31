Врио главы ОМВД «Новогиреево» в Москве задержали по делу о взятке

В Москве задержан врио начальника ОМВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев. Он проходит подозреваемым по п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Подробности дела официально не приводятся. В 2021–2022 годах господин Пюрвеев работал начальником полиции ОМВД района Западное Дегунино, после чего возглавил ОМВД «Новогиреево».

По данным Telegram-канала Baza, Владимир Пюрвеев был задержан в кабинете в рамках оперативного эксперимента — его поймали на взятке в 250 тыс. руб. По словам источников, в июле местный житель заявил в полицию о незаконном проживании в его квартире нескольких человек. Господин Пюрвеев связался заверил, что может решить вопрос за 250 тыс., но деньги попросил передать через посредника, 36-летнего участкового Мирошниченко. Заявитель дал согласие, а сам пожаловался в ФСБ. В конце августа во время передачи денег Мирошниченко был задержан. Он согласился сотрудничать и передать деньги главе ОМВД.

Ранее сегодня, 31 августа, в Москве был задержан начальник ОМВД Басманного района Москвы Сергей Андреев. Он подозревается по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд постановил отправить его под арест.

Лаура Кеффер