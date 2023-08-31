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Коммерсантъ FM
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Арестован глава отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Андреев

Тушинский суд арестовал начальника отдела МВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Андреева»,— сказал агентству собеседник. Что стало основанием для уголовного дела, неизвестно. По предъявленной статье главе ОМВД грозит до четырех лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала Shot, Сергей Андреев поручил «возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере»: якобы компании Tesida services limited Latvia, у которой дистанционно похитили деньги.

При этом, по данным канала, Tesida services limited Latvia представляло адвокатское бюро «S&K Вертикаль», в котором работает жена Сергея Андреева. Прокурор счел возбуждение дела необоснованным и отменил постановление. Сергей Андреев отрицал связь дела с работой жены. Его задержали в Петербурге. По словам Сергея Андреева, он возвращался из Сочи, где был в отпуске.

Сергей Андреев — майор полиции. Его назначили начальником отдела МВД по Басманному району Москвы в 2021 году. До этого он был начальником отдела МВД по Замоскворечью.

Анастасия Ларина

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