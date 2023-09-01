Главные новости за 28 августа — 1 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Пензенской области овощи с зимы подорожали на 25 процентов.

В Саратовской области разработали законопроект об обращении с бродячими собаками. В случае одобрения законопроекта в регионе появятся пункты временного содержания животных, «в которых будет проводиться комиссионное освидетельствование на наличие признаков немотивированной агрессивности и клинический осмотр государственными ветеринарными специалистами».

Суд отказался менять наказание для сына экс-омбудсмена Павла Астахова. Наследник бывшего уполномоченного по правам человека в РФ просил заменить тюремное заключение на принудительные работы. Защита осужденного уверяет, что для удовлетворения требований были выполнены все условия. В пользу Антона Астахова ходатайствовала даже администрация исправительного учреждения. Адвокаты готовят кассационную жалобу.

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей изъять у действующего владельца 100% акций АО «Волжский оргсинтез» — одного из крупнейших в Европе химпредприятий — на основании незаконности приватизации, проведенной в 1993–1995 годах.

В Астрахани круизный лайнер «Петр Великий» отправился на достройку. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что суда такого класса не строили в России больше 60 лет.

Саратовские депутаты определили стоимость крематориев для бродячих животных. Помимо служб отлова и приютов «появятся пункты временного содержания», которые будут оснащены крематориями для «утилизации биологических отходов». Зоозащитники опасаются, что реализация закона приведет к массовому уничтожению животных.

Саратовскую фирму «Викинг 164» вносят в реестр недобросовестных поставщиков. 19 декабря прошлого года комитет дорожного хозяйства заключил с компанией контракт на ремонт дороги на Бахметьевской. Работы должны были сдать до 1 сентября.

Не дождавшись начала реставрации, объект культурного наследия энгельсский Дом офицеров оказался в аварийном состоянии. К такому выводу пришли авторы государственной историко-культурной экспертизы проекта восстановления. В комитете культурного наследия региона отмечают, что здание еще не признали аварийным. Специалисты полагают, что затягивание сроков до полного обветшания может быть выгодно заинтересованным в удорожании проекта лицам.

Заправка «Пензаспецавтомаша» получила награду за лучший промышленный дизайн.

Председатель СКР поручил возбудить дело из-за дома Олега Табакова в Саратове.

Созданная саратовцем меньше месяца назад компания входит в ТОР «Сердобск». На площадке компания «Терра Савина» намерена построить маслоэкстракционный завод по переработке семян подсолнечника мощностью 500 т в сутки.

В Волгограде вынесли приговор ликвидатору полигона ТБО. Эта же свалка стала причиной уголовного преследования экс-глав местных Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Суд выяснил, что заключал контракт и договаривался о незаконных разрешениях один директор, но решил посадить второго.

Федеральный Роспотребнадзор назвал Саратовскую область самым неблагополучным регионом по темпам распространения вызывающей менингит энтеровирусной инфекции. Региональные власти продлили действия ограничений, которые касаются детских образовательных учреждений. Эксперты отмечают, что пик заболеваемости еще не пройден.

Регулировать облик саратовской рекламы будет правительство региона. На данный момент типы и виды рекламных конструкций регламентируют муниципалитеты. Подразумевается, что передача полномочий поспособствует сохранению сложившегося архитектурного облика городов.

Минфин РФ предложил включить порты Астрахань и Оля в перечень пунктов пропуска для импорта алкоголя морским путем. По сведениям «Ъ», операторы портов и власти Астраханской области никакого отношения к проекту не имеют, хотя в случае принятия решения основную выгоду получат именно они: загрузка терминалов алкогольным трафиком поможет поддержать заявленные темпы развития каспийских портов.

В здании бывшего саратовского монтажного техникума, где скоро откроют новый корпус школы № 77, уничтожили мозаику с картины советского художника Индулиса Зариныша «Какая высота!». Глава градсовета при облдуме высказывает надежду на возможное извлечение панно из-под утеплителей. Чиновники заявляют: «Восстановлению не подлежит». Сказать что-нибудь определенное о судьбе произведения не может никто.

В Пензенской области оборот общепита вырос за год на четверть.

В Саратовской области падают объемы пассажирских автоперевозок.

Житель Пензенской области тратил в 2022 году на еду в среднем 6,3 тыс. руб.

В Саратовской области возобновили сельскохозяйственные ярмарки.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.