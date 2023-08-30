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Председатель СКР поручил возбудить дело из-за дома Олега Табакова

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разрушения саратовского дома Олега Табакова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В конце минувшего июля в руководство федерального ведомства обратился житель областного центра, который обратил внимание на состояние объекта культурного наследия. По словам гражданина, из стен вываливаются кирпичи, в подвале расположено незаконное игорное заведение, а кондиционеры на фасаде расположены так, что жильцов периодически бьет током.

Указанное здание расположено на пересечении Мирного переулка и Большой Казачьей — народный артист СССР проживал там с 1935 по 1953. Памятную доску на доме Табакова разместили летом 2020 года, а памятником архитектуры признали весной 2022го.

Никита Маркелов

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