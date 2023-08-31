Регулировать облик саратовской рекламы будет правительство региона

В Саратовской области регулировать рекламную отрасль будет правительство — это произойдет в случае передачи соответствующих полномочий с муниципального уровня на региональный. Законопроект за подписью депутатов Дмитрия Пьяных (ЛДПР) Татьяны Ерохиной, Алексея Антонова и спикера Михаила Исаева (Единая Россия) поступил на рассмотрение в областной парламент.

На данный момент типы и виды рекламных конструкций регламентируют муниципалитеты. Подразумевается, что передача полномочий поспособствует сохранению сложившегося архитектурного облика городов.

По замыслу авторов, схема размещения останется в ведении местных властей.

Михаил Исаев добавил, что регулирование рекламы в регионе пройдет в три этапа. Первый — принятие обсуждаемого закона. Второй — выработка типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке.

Третий этап, по словам депутата, предполагает совместную работу с муниципалитетами для определения мест, где можно размещать рекламу, а где — нет.

Никита Маркелов

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