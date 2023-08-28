В Пензенской области овощи с зимы подорожали на 25 процентов

Половина учитываемых статистиками наименований овощей оказалась в Пензенской области самой дешевой в Приволжском федеральном округе. Данные об изменении цен на плодоовощную продукцию и картофель за июль 2023 года опубликовал региональный территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

За месяц цены на указанную категорию продукции выросли на 5,7%, с декабря прошлого года — на 24,4%.

В сравнении с июнем свежие огурцы подешевели на 28,9%, репчатый лук — на 15,8, свежая зелень — на 2,1, грибы и чеснок — на 1,9, замороженные овощи — на 1,4%. Капуста подорожала на 20,8%, картофель — на 13,6, свежие помидоры — на 7,2, столовая свекла — на 2,4, морковь — на 2,3%.

Сухофрукты стали дешевле на 2%, апельсины — дороже на 38,6%. Яблоки прибавили в цене 15%, лимоны — 12,7, виноград — 5, бананы — 3,1%.

«В рейтинге регионов Приволжского федерального округа в июле 2023 года в Пензенской области зарегистрированы минимальные цены (1 место из 14) на свеклу столовую (34,56 руб. за кг), лук репчатый (45,03), бананы (92,19), виноград (225,70), сухофрукты (336,88), зелень свежую (463,38 руб. за кг)», — говорится в сообщении.

По ценам на картофель, морковь, чеснок и орехи у Пензенской области второе место, по грушам и грибам — третье, яблокам и апельсинам — четвертое, по капусте белокочанной— пятое, по огурцам — шестое, ягодам замороженным — седьмое место, лимонам — девятое, помидорам — 10-е, по овощам замороженным — 13-е.

Дарья Васенина

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