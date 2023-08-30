Школы обороняют от менингита

Федеральный Роспотребнадзор назвал Саратовскую область самым неблагополучным регионом по темпам распространения вызывающей менингит энтеровирусной инфекции. По данным санитарных врачей, на начало августа было зарегистрировано порядка 100 случаев заболевания; к концу месяца число перевалило за 400. Региональные власти продлили действия ограничений, которые касаются детских образовательных учреждений. Эксперты отмечают, что пик заболеваемости еще не пройден.
В Саратовской инфекционной больнице от энтеровируса лечатся более 250 человек
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Саратовская область стала самым неблагополучным регионом по темпам распространения вызывающей менингит энтеровирусной инфекции (ЭВИ). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на совещание главы ведомства Анны Поповой с руководителями территориальных подразделений.
По данным санитарных врачей, массовые случаи заражения ЭВИ наблюдаются также в Свердловской области, Хабаровском крае, Севастополе и Москве.
В релизе ведомства приведено число заболевших за первые семь месяцев текущего года — 101 человек. Только за минувший август количество подтвержденных случаев выросло в четыре раза и достигло 430, сообщили в региональном управлении ведомства. Большинство заболевших младшего школьного и дошкольного возраста. Лечение в областной инфекционной больнице, по данным на 28 августа, проходят 270 человек, из которых 243 ребенка и 27 взрослых, сообщили «Ъ» в региональном минздраве.
Больше всего заболевших обнаружено в Энгельсском районе и Саратове. Случаи заражения также выявлены в Краснокутском, Новоузенском, Ершовском, Балашовском и Красноармейском районах.
Специалисты не раз подчеркивали, что энтеровирус крайне заразен, он распространяется через сырую воду, необработанные овощи, фрукты, зелень и даже детские игрушки. Наиболее подвержены заболеванию дети, так как с возрастом иммунитет человека, как правило, способен противостоять вирусу.
Руководитель федерального ведомства Анна Попова поручила регионам со сложной ситуацией взять на контроль дошкольные и общеобразовательные учреждения, в частности, проконтролировать качество утренних фильтров, разобщать коллективы, ограничить массовые мероприятия.
В целях профилактики распространения ЭВИ власти региона ввели ряд ограничительных мер еще с конца июля, тогда губернатор Роман Бусаргин закрыл бассейны до сентября. 25 августа ограничение продлили до октября. На данный момент на территории региона запрещены любые массовые мероприятия с участием лиц до 17 лет. Последним отдельно запрещено посещать спортивные мероприятия в качестве болельщиков. Образовательные и спортивные организации региона воздержатся от массовых мероприятий, спортивных состязаний, творческих конкурсов и концертов с участием детей указанной возрастной категории.
Помимо прочего губернатор распорядился проводить регулярную дезинфекцию в общественном транспорте и социальных учреждениях.
Ранее региональные власти обсуждали перенос начала учебного года в Энгельсском районе, однако от этого решили отказаться — 1 сентября школьные линейки пройдут по параллелям в разное время, после торжества для каждой группы территорию будут дезинфицировать.
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин уверял, что распространение инфекции — под контролем, так как пациенты с ЭВИ сейчас чаще выписываются, чем поступают в стационар. Чиновник заявил, что ожидает спада заболеваемости в ближайшее время, так как регион вышел на плато по темпам распространения.
Сам учебный процесс будет идти по кабинетной системе — за каждым классом закрепят помещение, куда учителя будут приходить в течение смены.
Главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», педиатр, инфекционист Евгений Тимков рассказал «Ъ», что главная причина распространения энтеровируса — погода: «Вирус любит теплые условия, купальный сезон, бассейны. Среди первых симптомов — повышение температуры до 39–40 градусов, появление сыпи, кишечное расстройство». Медик рекомендовал родителям обратиться к врачу при первых проявлениях заболевания.
«В октябре этот вирус будет уходить на второй план — начнется новый инфекционный процесс, появятся другие сезонные заболевания»,— сообщил господин Тимков. Ограничительные мероприятия, с точки зрения собеседника «Ъ», оправданы в случае распространения агрессивных штаммов вируса.