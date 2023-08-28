Работа не срок

Осужденный за мошенничество на 75 млн руб. Антон Астахов продолжит отбывать наказание в Саратовском ­СИЗО — апелляционная инстанция оставила в силе соответствующее решение Кировского районного суда. Сын бывшего уполномоченного по правам человека в РФ просил заменить тюремное заключение на принудительные работы. Защита осужденного уверяет, что для удовлетворения требований были выполнены все условия, а в пользу Антона Астахова ходатайствовала даже администрация исправительного учреждения. Адвокаты готовят кассационную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Астахов отбывает срок в Саратовском СИЗО

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Антон Астахов отбывает срок в Саратовском СИЗО

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда отказала сыну экс-омбудсмена Павла Астахова Антону Астахову в замене заключения на принудительные работы. 21 ноября 2022 года Фрунзенский районный суд Саратова признал Антона Астахова виновным в мошенничестве на сумму порядка 75 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судья Игорь Дюжаков приговорил подсудимого к трем с половиной годам колонии общего режима. Срок осужденный отбывает в саратовском ­СИЗО.

К заключению Антона Астахова приговорили за вывод средств со счетов ООО «Омега», которые организация взяла в кредит в саратовском НВК-банке. Суд установил, что летом — осенью 2019 года подсудимый с партнером Дмитрием Аресьевым узнали, что владелец «Омеги» Евгений Разгоняев не может получить кредит, и предложили помощь за половину от полученной ссуды. Погасить свою половину долга злоумышленники пообещали сами.

После того как 75 млн руб. поступили на счета ООО «Омега», Дмитрий Аресьев попросил у потерпевшего доступ к счетам, чтобы вывести оттуда оговоренную сумму. Господин Разгоняев передал тому флеш-накопитель с электронным ключом, воспользовавшись которым, партнер Антона Астахова с помощью ряда сделок перевел со счетов «Омеги» 74,446 млн руб. на подконтрольные фигурантам фирмы (ООО «Горизонт РС», ООО «Торговый дом НЛМК», ООО «Марсель», ООО «Джекс»). У кредитора таким образом осталось 543,5 тыс. руб. Представитель потерпевшего уверял суд, что тот не стал бы брать кредит, если бы не обещания Антона Астахова.

В ходе судебного следствия Антон Астахов утверждал, что денег не получал, с потерпевшим познакомился только на очной ставке в ходе предварительного расследования, а к упомянутым организациям отношения не имеет.

Защита указывала и на отсутствие свидетельств распоряжения подзащитным выведенными средствами.

Обжалуя приговор первой инстанции, сторона защиты настаивала на предположительном характере доказательств, легших в основу приговора. Адвокаты утверждали, что обвинение выстроено на противоречивых показаниях потерпевшего, а исследованные доказательства рисуют иную картину происходящего. Не согласился Антон Астахов и с решением суда взыскать в пользу потерпевшего всю сумму выведенных со счетов ООО «Омега» средств. Подсудимый настаивал, что вернул часть средств.

Саратовский областной суд, а за ним и Первый кассационный суд общей юрисдикции оставили приговор первой инстанции без ­изменений.

Защита подсудимого указывала, что суд первой инстанции отказался изучать часть существенных доказательств и документов.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Антон Астахов, СКР возбудил 15 февраля 2021 года. Сына экс-омбудсмена задержали 22 ноября 2021 года и на следующий день предъявили обвинение. Дмитрий Аресьев задержан не был и сейчас в розыске.

Кировский районный суд отказал осужденному в замене реального срока на принудительные работы в конце июня. Адвокат Антона Астахова Татьяна Шилова уверена, что законных оснований для такого решения нет: «Антон Астахов имеет благодарности от администрации СИЗО, положительное заключение от психолога, трудоустроен, переведен на облегченные условия труда, перечисляет в добровольном порядке всю свою зарплату потерпевшим. Сторона отказалась предоставлять реквизиты, нам пришлось искать их самостоятельно. Ходатайство об изменении наказания поддержало и руководство исправительного учреждения». Собеседница «Ъ» объяснила отказ в смене наказания волюнтаризмом судей. По словам госпожи Шиловой, сторона готовит кассационную жалобу. Также защита готовится к обращению в Верховный суд с целью оспорить сам приговор.

Дело в отношении Антона Астахова поступило в Савеловский районный суд Москвы, но затем материалы решили отправить в Саратов, где было совершено преступление.

В день вынесения приговора первой инстанцией судье Игорю Дюжакову поступило еще одно уголовное дело о мошенничестве в АО «НВК-банк» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На скамье подсудимых должны были оказаться 14 человек, включая бывшего председателя правления Владимира Кравцева. Последнему вменяли девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями руководителем организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствие считало, что господин Кравцев выводил средства на подконтрольные ему организации, выдавая им невозвратные кредиты, и таким образом похитил 172 млн руб. Судья вернул дело в прокуратуру из-за того, что защитник одного из подсудимых сотрудничала с потерпевшим. В начале мая дело поступило на рассмотрение в Волжский районный суд Саратова.

Никита Маркелов