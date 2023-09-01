В Саратовской области возобновили сельскохозяйственные ярмарки

С завтрашнего дня, 2 сентября, во всех районах Саратовской области возобновляются еженедельные ярмарки выходного дня, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Сельхозтоваропроизводители представят плодоовощную продукцию нового урожая. Также можно будет купить мед, яйцо, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, муку и крупы. Посетителям ярмарки предложат соленья, консервы, приправы к холодным и горячим блюдам», — такой ассортимент ждет посетителей ярмарки на Театральной площади в центре Саратова.

Приобрести мясную и молочную продукцию не удастся — пока слишком жарко. Колбасы и мясные изделия можно будет купить в оборудованных холодильниками автолавках.

Дарья Васенина

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