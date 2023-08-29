Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Собак приговорят к высшей мере

Саратовские депутаты определили стоимость крематориев для бродячих животных

Депутаты Саратовской областной думы внесли законопроект, который определит порядок обращения с безнадзорными животными. Помимо служб отлова и приютов «появятся пункты временного содержания» (ПВС), которые будут оснащены крематориями для «утилизации биологических отходов». Документ также определит критерии, по которым станет ясна дальнейшая судьба животных — возврат в среду, пожизненное содержание в приюте или умерщвление. Зоозащитники опасаются, что реализация закона приведет к массовому уничтожению животных.

Депутаты предложили критерий для пожизненного содержания собак в приюте

Депутаты предложили критерий для пожизненного содержания собак в приюте

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Депутаты предложили критерий для пожизненного содержания собак в приюте

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Регламентирующий обращение с безнадзорными животными законопроект поступил в Саратовскую областную думу. Подписи под документом поставили депутаты от ЛДПР Станислав Денисенко и Дмитрий Пьяных, а также от «Единой России» Иван Бабошкин, Татьяна Ерохина, Алексей Антонов, Ирина Колесникова, Александр Блатман и Евгений Ковалев. Первым в списке авторов указан спикер парламента Михаил Исаев.

Текст пояснительной записки начинается с тезиса о том, что реализуемая на территории региона программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания) «не решает проблемы с покусами и нападениями агрессивных животных на ­людей».

По словам авторов, за прошлый год медики региона зафиксировали почти 5,9 тыс. обращений от покусанных граждан; помощь потребовалась 237 людям. За первые шесть месяцев текущего года жители региона почти 1200 раз обращались в органы власти на предмет взаимодействия с безнадзорными животными. Из обращений «90% связано с нападением собак на человека», уверяют депутаты. По словам народных избранников, с 2020 по 2022 год число обращений выросло более чем в два раза.

Авторы законопроекта уверяют, что деятельность пунктов «должна осуществляться при строгом соблюдении нравственных принципов и принципов гуманности, закрепленных законодательством».

Право самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными регионы получили после принятия федерального закона от 24 июля 2023 года № 377.

Саратовские законодатели запланировали создание пунктов временного содержания, куда животных будут помещать сразу после отлова. В учреждениях профильные комиссии будут освидетельствовать пойманных собак на наличие заболеваний, а также «немотивированной агрессивности». Последнюю законодатели предлагают определять как «проявляемую животным в отношении других животных или человека агрессивность, повлекшую причинение вреда другим животным либо жизни и здоровью, имуществу». Из ПВС собаки будут попадать в приюты, где будут дожидаться владельцев или возврата в среду обитания.

Парламентарии также предложили распределить полномочия между органами власти.

Чиновники должны будут установить порядок работы не только пунктов временного содержания, но и приютов. Региональному правительству предстоит утвердить уполномоченный орган, который определит порядок «предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан», обеспечит контроль за обращением с животными, а также будет вести реестр животных без владельцев. Структурное подразделение установит и порядок освидетельствования животных на наличие болезней и немотивированной агрессивности.

Парламентарии предложили критерии для отбора собак, которых положено оставлять в приютах до наступления «естественной смерти» или умерщвлять. К таковым не будут относиться породистые собаки, животные с ошейниками, чипами или метками, свидетельствующими о наличии хозяина.

Пожизненный срок в приюте депутаты предлагают определить для особей, у которых комиссия выявила признаки «немотивированной агрессивности», а также те, которые нападали на людей.

Умерщвлять животных планируется в случае «необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного», сообщают депутаты. Другое основание для эвтаназии — наличие неизлечимого заболевания. Перечень последних также установит уполномоченный орган. В пресс-службе думы «Ъ» рассказали, что таковым может стать управление ветеринарии регионального правительства. В проекте закона не перечислены и полномочия муниципальных органов власти, однако передача их районным администрациям возможна на основании соответствующих распоряжений региональной власти.

Депутаты посчитали, что реализация закона обойдется бюджету региона почти в 11,7 млн руб., на эти деньги в области построят четыре пункта временного содержания, которые будут оснащены в общей сложности 32 шестиместными ­вольерами.

На указанную сумму планируется приобрести восемь вагончиков с ветеринарным оборудованием — они обойдутся почти в 6,4 млн руб. Еще 1 млн понадобится для возведения четырех крематориев «для утилизации биологических отходов».

В силу закон вступает с 1 ноября 2023 года.

Внесению документа предшествовало расширенное совещание с чиновниками и представителями зоозащитного сообщества. По его результатам на сайте думы появился релиз, где из всех прозвучавших в ходе трехчасовой дискуссии мнений в развернутом виде опубликовали лишь тезисы профессора кафедры болезней животных и ветсанэкспертизы Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И.Вавилова Андрея Рыхлова. Последний назвал единственным эффективным методом «поголовный и безвозвратный отлов».

Директор благотворительного фонда «Верный друг» Екатерина Углова рассказала «Ъ», что после встречи она с соратниками была воодушевлена тем, что власти прислушались к сообществу. Однако текст законопроекта их практически не учел: «Кто-то будет решать, агрессивная собака или нет. У нас еще нет критериев для определения немотивированной агрессии собак». Собеседница «Ъ» усомнилась в таком критерии для эвтаназии, как наличие неизлечимых болезней: «У нас восемь лет опыта работы. Животных, у которых встречаются неизлечимые и приносящие непереносимые страдания заболевания, может быть даже не 1%, а 0,1%. Крематорий в каждом пункте временного содержания — это что-то очень подозрительное». Госпожа Углова усомнилась в целесообразности соответствующих денежных трат. Зоозащитница отметила, что отлов и помещение в вольер вызывает у животных стресс — состояние будет сбивать с толку комиссию, которая будет решать, агрессивна особь или нет: «Я могу предположить, что там (в ПВС. — «Ъ») будет чуть ли не тотальная эвтаназия производиться, для этого и крематорий». Госпожа Углова добавила, что гуманная эвтаназия стоит значительно дороже, чем «использование печи».

Никита Маркелов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...