Собак приговорят к высшей мере

Депутаты Саратовской областной думы внесли законопроект, который определит порядок обращения с безнадзорными животными. Помимо служб отлова и приютов «появятся пункты временного содержания» (ПВС), которые будут оснащены крематориями для «утилизации биологических отходов». Документ также определит критерии, по которым станет ясна дальнейшая судьба животных — возврат в среду, пожизненное содержание в приюте или умерщвление. Зоозащитники опасаются, что реализация закона приведет к массовому уничтожению животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты предложили критерий для пожизненного содержания собак в приюте

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Депутаты предложили критерий для пожизненного содержания собак в приюте

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Регламентирующий обращение с безнадзорными животными законопроект поступил в Саратовскую областную думу. Подписи под документом поставили депутаты от ЛДПР Станислав Денисенко и Дмитрий Пьяных, а также от «Единой России» Иван Бабошкин, Татьяна Ерохина, Алексей Антонов, Ирина Колесникова, Александр Блатман и Евгений Ковалев. Первым в списке авторов указан спикер парламента Михаил Исаев.

Текст пояснительной записки начинается с тезиса о том, что реализуемая на территории региона программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания) «не решает проблемы с покусами и нападениями агрессивных животных на ­людей».

По словам авторов, за прошлый год медики региона зафиксировали почти 5,9 тыс. обращений от покусанных граждан; помощь потребовалась 237 людям. За первые шесть месяцев текущего года жители региона почти 1200 раз обращались в органы власти на предмет взаимодействия с безнадзорными животными. Из обращений «90% связано с нападением собак на человека», уверяют депутаты. По словам народных избранников, с 2020 по 2022 год число обращений выросло более чем в два раза.

Авторы законопроекта уверяют, что деятельность пунктов «должна осуществляться при строгом соблюдении нравственных принципов и принципов гуманности, закрепленных законодательством».

Право самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными регионы получили после принятия федерального закона от 24 июля 2023 года № 377.

Саратовские законодатели запланировали создание пунктов временного содержания, куда животных будут помещать сразу после отлова. В учреждениях профильные комиссии будут освидетельствовать пойманных собак на наличие заболеваний, а также «немотивированной агрессивности». Последнюю законодатели предлагают определять как «проявляемую животным в отношении других животных или человека агрессивность, повлекшую причинение вреда другим животным либо жизни и здоровью, имуществу». Из ПВС собаки будут попадать в приюты, где будут дожидаться владельцев или возврата в среду обитания.

Парламентарии также предложили распределить полномочия между органами власти.

Чиновники должны будут установить порядок работы не только пунктов временного содержания, но и приютов. Региональному правительству предстоит утвердить уполномоченный орган, который определит порядок «предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан», обеспечит контроль за обращением с животными, а также будет вести реестр животных без владельцев. Структурное подразделение установит и порядок освидетельствования животных на наличие болезней и немотивированной агрессивности.

Парламентарии предложили критерии для отбора собак, которых положено оставлять в приютах до наступления «естественной смерти» или умерщвлять. К таковым не будут относиться породистые собаки, животные с ошейниками, чипами или метками, свидетельствующими о наличии хозяина.

Пожизненный срок в приюте депутаты предлагают определить для особей, у которых комиссия выявила признаки «немотивированной агрессивности», а также те, которые нападали на людей.

Умерщвлять животных планируется в случае «необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного», сообщают депутаты. Другое основание для эвтаназии — наличие неизлечимого заболевания. Перечень последних также установит уполномоченный орган. В пресс-службе думы «Ъ» рассказали, что таковым может стать управление ветеринарии регионального правительства. В проекте закона не перечислены и полномочия муниципальных органов власти, однако передача их районным администрациям возможна на основании соответствующих распоряжений региональной власти.

Депутаты посчитали, что реализация закона обойдется бюджету региона почти в 11,7 млн руб., на эти деньги в области построят четыре пункта временного содержания, которые будут оснащены в общей сложности 32 шестиместными ­вольерами.

На указанную сумму планируется приобрести восемь вагончиков с ветеринарным оборудованием — они обойдутся почти в 6,4 млн руб. Еще 1 млн понадобится для возведения четырех крематориев «для утилизации биологических отходов».

В силу закон вступает с 1 ноября 2023 года.

Внесению документа предшествовало расширенное совещание с чиновниками и представителями зоозащитного сообщества. По его результатам на сайте думы появился релиз, где из всех прозвучавших в ходе трехчасовой дискуссии мнений в развернутом виде опубликовали лишь тезисы профессора кафедры болезней животных и ветсанэкспертизы Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И.Вавилова Андрея Рыхлова. Последний назвал единственным эффективным методом «поголовный и безвозвратный отлов».

Директор благотворительного фонда «Верный друг» Екатерина Углова рассказала «Ъ», что после встречи она с соратниками была воодушевлена тем, что власти прислушались к сообществу. Однако текст законопроекта их практически не учел: «Кто-то будет решать, агрессивная собака или нет. У нас еще нет критериев для определения немотивированной агрессии собак». Собеседница «Ъ» усомнилась в таком критерии для эвтаназии, как наличие неизлечимых болезней: «У нас восемь лет опыта работы. Животных, у которых встречаются неизлечимые и приносящие непереносимые страдания заболевания, может быть даже не 1%, а 0,1%. Крематорий в каждом пункте временного содержания — это что-то очень подозрительное». Госпожа Углова усомнилась в целесообразности соответствующих денежных трат. Зоозащитница отметила, что отлов и помещение в вольер вызывает у животных стресс — состояние будет сбивать с толку комиссию, которая будет решать, агрессивна особь или нет: «Я могу предположить, что там (в ПВС. — «Ъ») будет чуть ли не тотальная эвтаназия производиться, для этого и крематорий». Госпожа Углова добавила, что гуманная эвтаназия стоит значительно дороже, чем «использование печи».

Никита Маркелов