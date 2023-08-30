Зицпредседатель для свалки

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему директору специализирующейся на вывозе отходов организации «Экотехсервис» Юрию Дергачеву. Его признали виновным в мошенничестве при устранении свалки в Кировском районе — мусор вывезли не весь, утилизировали не там, где нужно, и с нарушениями. Эта же свалка стала причиной уголовного преследования экс-глав местных Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Суд выяснил, что заключал контракт и договаривался о незаконных разрешениях один директор, но решил посадить второго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По исполнении госконтракта со свалки в Кировском районе вывезли не весь мусор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ По исполнении госконтракта со свалки в Кировском районе вывезли не весь мусор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судья Центрального районного суда Волгограда Олег Полянский огласил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при устранении свалки в отношении «фактического руководителя ООО „Экотехсервис“» Юрия Дергачева, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Судом установлено, что 7 июня 2017 года комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заключил с компанией госконтракт на работы «по обеспечению экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда». По условиям договора, подрядчик должен был до 4 августа 2018 года вывезти оттуда отходы на пруд-накопитель в Светлоярском районе и провести комплекс мероприятий по восстановлению почвы.

После подписания бумаг «Экотехсервису» перевели 820 млн руб., но мусор в итоге вывезли не полностью, а верхний слой пруда-накопителя чистили с «существенными ­нарушениями».

В конце ноября 2021 года Кировский районный суд Волгограда удовлетворил иск Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры к межрегиональному управлению Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям. Надзорное ведомство просило признать незаконными и отменить приказы управления, утверждающие государственные экологические экспертизы, на основании которых заключили контракт с «Экотех­сервисом».

Согласно утвержденному в 2016 году проекту, на свалке должны были полностью зачистить грунты до подстилающих и утилизировать отходы на лицензированных полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). Документ вместе с заявкой представили в Минприроды РФ, под него и выделили субсидию из федерального бюджета.

После заключения контракта с «Экотехсервисом», 6 ноября 2017 года, в Роспотребнадзоре подписали приказ, согласно которому 400 тыс. куб. м мусора должны были захоронить в пруду-накопителе синтетических жирных кислот возле поселка Светлый Яр. По проекту слои мусора должны были лежать вперемежку с грунтом с природными сорбентами. Когда работы сдали, выяснилось, что порядка 223,99 тыс. кв. м поверхности пруда-накопителя не обработали абсорбирующим материалом, на чем сэкономили минимум 84,96 млн руб.

В приговоре по другому делу, связанному с ситуацией, говорится, что пруд «имел высокий уровень загрязненности и представлял серьезную опасность для окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не был зарегистрирован в установленном законом порядке в Государственном реестре объектов размещения отходов, не являлся объектом размещения отходов, влиял на природные ландшафтные объекты и прилегающие к нему территории».

В марте 2021 года завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего руководителя межрайонного управления Рос­природнадзора Сергея Васильева. По версии следствия, он подписал акт исполнения контракта. Вторым фигурантом дела после подписания санэпидзаключения для «Экотехсервиса» стал экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области — главный санитарный врач региона в 2005–2017 годах Александр Злепко. Последнему вынесли приговор 5 апреля прошлого года. Судья Центрального районного суда Волгограда Алексей Косолапов дал волгоградцу два года лишения свободы условно с запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Дело Сергея Васильева на момент вынесения приговора Злепко находилось на стадии предварительного расследования.

В опубликованном на сайте инстанции приговоре говорится, что 6 апреля 2017 года директор «Экотехсервиса» Сергей Коновалов обратился в Роспотребнадзор с заявлением о проведении экспертизы о соответствии предстоящей утилизации мусора правилам и нормативам. Александр Злепко дал подчиненной указание выехать на место и провести экспертизу «в кратчайший срок». Судом установлено, что в рамках экспертизы сотрудница управления, получив такое указание от начальника, проигнорировала отсутствие у компании установок утилизации и обезвреживания отходов, а также необходимого для вывоза ТБО транспорта. Господин Коновалов заверил, что технику довезут позже, но этого не произошло.

По делу Александра Злепко подсудимый Дергачев проходил свидетелем. В суде он пояснил, что стал директором «Экотехсервиса» уже после заключения госконтракта и о нарушениях при получении разрешений не знал. Мужчина отметил, что учредитель «Экотехсервиса» Павел Степанов пригласил его специально для исполнения указанного договора. Под руководством Юрия Дергачева 35 сотрудников вывезли мусор. После сдачи работ штат уволили, компания больше предпринимательской деятельностью не занималась, но подсудимый числился директором фирмы до вынесения Арбитражным судом Волгоградской области решения о банкротстве фирмы 6 июня 2020 года.

«На вопрос следователя, который звучал следующим образом: „В ходе предварительного следствия установлен объем не вывезенных отходов с территории занятой Кировской свалки г. Волгограда, в общем объеме 197124 м3. Как вы можете пояснить данный факт“, он пояснил, что ООО „Экотехсервис“ осуществило работы по вывозу отходов с территории Кировской свалки Волгограда, согласно государственному контракту, в объеме, указанном в пункте 3 Технического задания (приложение № 1), а именно ликвидировано 1436280,74 м3/1850173,97 т. Причину, по которой установлено наличие отходов на территории Кировской свалки, он пояснить не смог»,— говорится в приговоре Александру Злепко.

Оперативное сопровождение по делу Юрия Дергачева осуществляли сотрудники управлений ФСБ и экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области. Расследование вела следственная часть государственного следственного управления регионального ГУ МВД.

Надзорное ведомство участвует в процессе от имени прокурора Волгоградской области Дениса Костенко. Права подсудимого представляют адвокаты Григорий Кочерьян и Анатолий Яковенко. На рассмотрение дело поступило 14 марта прошлого года.

Юрия Дергачева приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. В рамках предварительного расследования на имущество «Экотехсервиса» кадастровой стоимостью 1,392 млн руб. наложили арест.

Господин Кочерьян положил трубку, услышав вопрос корреспондента «Ъ» о планах на апелляцию. Связаться с Анатолием Яковенко не удалось.

Дарья Васенина