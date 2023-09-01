В Саратовской области падают объемы пассажирских автоперевозок

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные о пассажирских автоперевозках в регионе за январь-июль 2023 года.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования составили в отчетном периоде 67,1 млн чел. В сравнении с первыми семью месяцами 2022 года наблюдается снижение на 8,4%.

Пассажирооборот указанной категории транспорта составил в январе-июле 2023-го 905,1 млн пассажиро-км., что на 12,1% меньше показателя прошлого года.

Дарья Васенина

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