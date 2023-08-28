В Саратовской области разработали законопроект об обращении с бродячими собаками

Депутаты Саратовской областной думы разработали законопроект «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Саратовской области», сообщила пресс-служба заксобрания.

В случае одобрения законопроекта в регионе появятся пункты временного содержания животных, «в которых будет проводиться комиссионное освидетельствование животных на наличие признаков немотивированной агрессивности и клинический осмотр государственными ветеринарными специалистами каждой особи на предмет выявления заболеваний, в том числе и особо опасных, что позволит избежать возвращения на прежние места обитания агрессивных и заразных животных».

Среди авторов закона: спикер облдумы Михаил Исаев (ЕР), глава фракции ЛДПР Дмитрий Пьяных, главврач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева» Евгений Ковалев и другие.

На прошлой неделе проблему обращения с бродячими животными обсудили на расширенном совещании. В регпарламенте заверили, что при разработке закона пожелания граждан были учтены.

На заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию законопроект отправили на «процедуру оценки регулирующего воздействия, так как он влияет на требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности». После окончания проверки продолжится обсуждение инициативы.

Дарья Васенина

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