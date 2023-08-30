В Астрахани круизный лайнер «Петр Великий» отправился на достройку

Круизный лайнер «Петр Великий» отправился из акватории АО «Судостроительный завод «Лотос» на достройку в АО «Астраханское судостроительное производственное объединение». Обе площадки Южного центра судостроения и судоремонта входят в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация», уточнил в личном Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что суда такого класса не строили в России больше 60 лет. «Проект уникальный. Можно смело сказать, что это начало восстановления российского пассажирского круизного флота. Новое судно будет соответствовать уровню пятизвездочного отеля. На борту предусмотрены обзорные салоны, рестораны, тренажерные залы, двухуровневые солнечные палубы, бассейн. Здесь 155 кают на 310 пассажиров», — рассказал господин Бабушкин.

По плану «Петр Великий» примет первых пассажиров в следующем туристическом сезоне. Лайнер будет ходить по рекам и выходить в Каспийское, Черное и Азовское моря, в том числе, совершать международные рейсы. «Наши партнеры из Ирана, Туркменистана и Казахстана неоднократно говорили, что готовы к сотрудничеству в этом направлении», — уточнил губернатор.

Игорь Бабушкин заявил: региональные корабелы освоили новое направление судостроения, что позволит получать новые заказы. Астраханские власти готовы оказать всю необходимую поддержку проекту «Петр Великий» и помочь с переходом к серийному производству, в планах экспорт.

Лайнер «Петр Великий» заложили в августе 2016 года. Изначально его планировали достроить в 2019-м.

Дарья Васенина