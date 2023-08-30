Саратовскую фирму «Викинг 164» вносят в реестр недобросовестных поставщиков

Компания «Викинг 164» сорвала сроки ремонта дороги в центре Саратова, заявили в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии.

19 декабря прошлого года комитет заключил с «Викинг 164» контракт на ремонт автодороги на ул. Бахметьевская. Работы должны были выполнить до 1 сентября этого года.

Проверка объекта выявила ряд нарушений, среди которых: несоответствие выравнивающего слоя смете, несоответствие асфальтобетонной смеси требованиям ГОСТ, а также срыв сроков сдачи.

Подрядчику направили претензию с требованием устранить недостатки, но тот ничего сделать не смог. Тогда «Викингу» прислали уведомление с указанием недочетов и сроков их устранения. На ответ дали день, но его не последовало.

Комитет расторг контракт с фирмой в одностороннем порядке. «Викинг 164» планируют внести в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Викинг 164» основано в 2021 году Денисом Суржиковым и Александром Алексеевым (у обоих по 50%). Последний является гендиректором компании с уставным капиталом 10 тыс. руб., а также учредителем ряда фирм с похожими названиями: «Викинг-1», «Викинг-М», «Викинг-64» (здесь 50% принадлежат Светлане Суржиковой), «Викинг-Ю». В предполагаемом будущем «недобросовестном поставщике» работают три человека.

Дарья Васенина

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