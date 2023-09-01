Житель Пензенской области тратил в 2022 году на еду в среднем 6,3 тысячи рублей

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области опубликовал данные по потреблению продуктов питания домашними хозяйствами региона в 2022 году.

В исследовании использовали информацию о бюджетах 475-ти домашних хозяйств Пензенской области. Расходы на покупку продуктов составили в среднем 6,3 тыс. руб. на одного члена семьи в месяц. На еду пришлось 38% от общих расходов.

Больше всего «традиционно» тратили на мясо и мясные продукты — 27,1% от всех расходов на еду; на хлеб и хлебобулочные изделия — 13,9%; молоко и молочная продукция — 12,5%.

«В 2022 году по сравнению с 2021-м увеличилось потребление растительного масла и других жиров на 11,1%, мяса и мясных продуктов — на 9,4, яиц — на 7,3, фруктов и ягод — на 1,9%. Снижение наблюдалось по таким позициям, как: картофель (на 12,5%), рыба и рыбные продукты (на 4,3%)», — сообщили статистики.

Оказалось, что в сельских домохозяйствах потребление сахара в 2,2 раза больше, чем в городских; варенья, джема, повидла — на 76,3%; молока и молочных продуктов — на 41,3%; хлеба — на 40,7%; яиц — на 12,3%. На 23,6% больше в сельских семьях потребляют свинины, которая преимущественно поступает из личных хозяйств.

В городах в 3,3 раза больше потребляют мясных и мясорастительных консервов; говядины и телятины в 2,9 р.; мясных закусок в 2,7 р.; субпродуктов, мясных полуфабрикатов и готовых изделий в 2, 1р. На 24,3% больше потребляется в городских семьях мясо птицы; на 42,7% — рыбные консервы. Горожане потребляют в 3,3 р. больше йогурта, на 17,7% больше сыра и брынзы и на 14,3% — кисломолочных продуктов.

«В сельской местности все (100%) сушеные овощи, фрукты, сушеные ягоды, орехи, масло животное, сметана, бобовые, почти весь картофель, лук, чеснок, свекла, морковь и другие корнеплоды, варенье, джем, повидло (99,0%), а также огурцы, помидоры, молоко (98%) поступили на потребление из личного подсобного хозяйства, что свидетельствует о его значительной роли в жизнедеятельности домашних хозяйств», — говорится в релизе.

Дарья Васенина

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