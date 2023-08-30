Созданная саратовцем меньше месяца назад компания входит в ТОР «Сердобск»

На очередном заседании комиссии по рассмотрению заявок на вход в территорию опережающего развития (ТОР) «Сердобск» единогласно поддержали заявку компании ООО «Терра Савина», сообщила пресс-служба министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

«Инвестиционный проект предполагает строительство в Сердобске современного маслоэкстракционного завода по переработке семян подсолнечника мощностью 500 т в сутки», — говорится в релизе. Компания планирует вложить 1,5 млрд руб., реализация даст региону 200 новых рабочих мест. Выгодное расположение завода в Сердобске позволит свести транспортные расходы производителя к минимуму. Компания имеет свои поля, что даст новой площадке до 15% сырья.

На заводе будут выпускать нерафинированное подсолнечное масло и подсолнечный шрот — «концентрированный корм, используемый в рационе сельскохозяйственных животных».

В скором времени региональное правительство подпишет с инвестором необходимые бумаги, после чего сведения о включении «Терра Савина» в федеральный реестр резидентов ТОР направят в Министерство экономического развития РФ.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Терра Савина» создана Алексеем Савиным 4 августа этого года, уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Директором компании числится Владимир Боголюбов.

Алексей Савинов, по информации портала, является уроженцем города Ртищево Саратовской области. Господин Савинов, помимо «Терра Савина», владеет 50% ООО «Инвестиционная саратовская компания» (выдача займов, численность персонала — один человек) и 100% ООО «Фортуна» (Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, семь человек персонала). Обе фирмы зарегистрированы в Саратове.

Дарья Васенина

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