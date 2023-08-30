Заправка «Пензаспецавтомаша» получила награду за лучший промышленный дизайн

В Москве подвели итоги премии «Лучший промышленный дизайн России». Одним из призеров стало пензенское АО «Пензаспецавтомаш», сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Предприятие производит топливоразливочное оборудование. По данным Kartoteka. ru, уставный капитал общества составляет 1,028 млн руб. Гендиректором является Екатерина Макарова. По 50% акций принадлежат Алексею Карбушеву и Михаилу Колесникову. Последний также возглавляет дочернюю компанию «Пензаспецавтомаша» ООО «Спецмаш Сердобск».

«Пензаспецавтомаш» выиграло в категории «Городской дизайн. Прототип продукта». Предприятие представило дизайн контейнерной автозаправочной станции (АЗС) Benza. «Это современные решения мобильных АЗС, которые гармонично впишутся как в городской дизайн, так и в любую локацию для ведомственного или коммерческого учета топлива», — уточнили в минэкономе.

Руководство завода не исключает, что конкурсный дизайн может стать основой для новой модели в линейке коммерческих АЗС Benza.

Дарья Васенина

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