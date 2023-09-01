В Пензенской области оборот общепита вырос за год на четверть

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области опубликовал данные о состоянии потребительского рынка региона в январе-июле 2023 года.

«Потребительский рынок является одним из ключевых сегментов обеспечения различных потребностей населения. Среди множества статистических показателей, характеризующих уровень жизни населения, оборот розничной торговли и общественного питания помогает оценить, как живут люди, сколько тратят на продукты и товары», — объяснили специалисты.

В отчетном периоде оборот розничной торговли составил 178 млрд руб., что на 6,3% превысило показатель прошлого года. С отрывом в 1,5% в товарообороте преобладает доля непродовольственных товаров — население потратило на них в январе-июле 91,7 млрд руб., что на 6,4% больше, чем в аналогичном периоде 2022-го.

Пищевых продуктов, напитков и табачных изделий продали в регионе на 86,3 млрд руб., что на 6,2% больше показателя прошлого года.

«Основную долю в обороте занимали организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства — 45,4%, индивидуальные предприниматели — 26,5, малые предприятия — 23,6, рынки и ярмарки — 4,5%», — рассказали статистики.

Оборот общепита в отчетном периоде составил 6,9 млрд руб., что на 23,2% больше, чем годом ранее. Специалисты отметили: в формировании оборота существенная роль принадлежит индивидуальным предпринимателям — 52,1%.

Напомним, по данным докладов Росстата о социально-экономическом положении регионов РФ в начале и середине года Пензенская область показывала самый интенсивный в Приволжском федеральном округе рост оборота общепита.

Дарья Васенина

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