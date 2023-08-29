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Дом без офицеров

Эксперты назвали аварийным состояние одного из главных памятников Энгельса

Один из объектов культурного наследия (ОКН) Саратовской области, расположенный в Энгельсе гарнизонный Дом офицеров, не дождавшись начала реставрации, оказался в аварийном состоянии. К такому выводу пришли авторы государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта восстановления. На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал местные власти за срыв сроков реставрации — деньги из федерального бюджета выделили еще в начале года. В комитете культурного наследия региона отмечают, что здание еще не признали аварийным. Специалисты полагают, что затягивание сроков до полного обветшания может быть выгодно заинтересованным в удорожании проекта лицам.

Необходимая для восстановления Дома офицеров сумма растет с каждым годом

Необходимая для восстановления Дома офицеров сумма растет с каждым годом

Фото: Денис Жабкин

Необходимая для восстановления Дома офицеров сумма растет с каждым годом

Фото: Денис Жабкин

Утром 28 августа в Telegram-канале «Володин Саратов» появилось сообщение о критике спикером Госдумы Вячеславом Володиным чиновников Саратовской области за затягивание сроков реставрации энгельсского Дома офицеров. В тот же день комитет культурного наследия Саратовской области опубликовал акт ГИКЭ.Документ вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до 15 сентября. Экспертизу пришлось провести после случившегося 7 августа прошлого года пожара. В начале 2022го уже был готов проект реконструкции, достигнута договоренность о федеральном финансировании. Перед этим ОКН горел 18 ноября 2020 года.

Дом офицеров Красной армии был построен в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса. В здании размещался женский авиа­ционный полк под командованием Марины Расковой, здание посещали летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Объект неоднократно перестраивался. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа, в 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. С 2010 года здание не используется. Сейчас оно на балансе Саратовской области. В последний раз здание капитально ремонтировали в 1967 году. Здание не используют уже девять лет.

В 2019 году власти Саратовской области заявили о планах снести объект и построить на его месте «точную копию». Якобы восстановлению оно не подлежало. Однако против этой инициативы выступили члены регионального отделения Союза архитекторов России, писатель Захар Прилепин и спикер Государственной думы Вячеслав ­Володин.

В 2020м объект включили в список выявленных ОКН, в 2021м — установили предмет охраны и внесли в госреестр памятников. В апреле прошлого года господин Володин объявил, что работа над проектом восстановления Дома офицеров в Энгельсе завершена (научно-проектную документацию готовило московское ООО «Строительная компания „Альянс“», цена контракта — 24,2 млн руб.). Финансирование реставрации стоимостью 658 млн руб. заложили в федеральный бюджет на 2023 год. Подрядчиком выбрали московское АО «Строительная компания „Флан-М“». Закончить реставрацию собирались в декабре 2024 года, но пока компания не может приступить к работам — утвержденного проекта с внесенными после пожара изменениями пока нет.

«Вследствие длительного срока эксплуатации состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов ухудшилось. В целом состояние можно охарактеризовать как аварийное»,— к такому выводу пришли специалисты, занимавшиеся последней экспертизой. Состояние фундаментов и цоколя оценивают как неудовлетворительное, отмостки стропильной системы, кровли и некоторых стен — как аварийное. Коммуникации здания полностью утрачены, подвалы затоплены на высоту до 1 м.

«После пожара 2022 года площадь разрушений составила около 900 кв. м на втором и третьем этажах, вследствие чего на данном участке были разрушены кровля, деревянные перекрытия, перегородки, декоративные элементы. Также пострадало и декоративное убранство первого этажа, отделка зрительного зала утрачена полностью»,— пишут ­эксперты.

На момент готовности первоначального проекта реконструкции состояние здание оценивали как неудовлетворительное и ­предаварийное.

Министр — председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин уточнил «Ъ», что здание не признано аварийным, следовательно, комментировать в этой части нечего. Насчет изменений стоимости реставрации господин Мухин также не смог ничего сказать, поскольку в комитет «поступает только проект, но не сметная документация». Собеседник отметил, что после пожара на объекте ведут противоаварийные работы: «Там нужно убрать мусор, разрушившиеся конструкции».

«С каждым годом происходят новые события: осадки, зима, пожары. Сумма на восстановление увеличивается — чем больше тянешь, тем больше нагрузка на федеральный бюджет. Весьма возможно, что в этом и есть смысл ничегонеделанья»,— предположил экс-глава градозащитного совета при Саратовской областной думе Алексей Голицын. «Я думаю, там есть масса интересантов, о которых мы не знаем»,— резюмировал собеседник.

Дарья Васенина

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