ИИ взяли в университет

Московский городской педагогический университет первым из российских вузов разрешил использовать нейросети для написания дипломов. По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, запретить применение ИИ студентам проще всего, но вряд ли это действенный способ, поскольку выпускники все равно будут прибегать к этому инструменту в будущем. Так что лучше научиться грамотно обращаться с ним в процессе обучения. При этом молодые люди должны критически относиться к переносу сгенерированной информации в свою работу. Тексты от нейросетей — хороший материал для новых идей и анализа, подчеркнули в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Насколько чат-боты реально могут помочь студентам в написании дипломов? Председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской области Николай Кудрявцев считает, что искусственный интеллект полезен лишь на этапе сбора информации: «Не вижу в этом ничего страшного. Искусственный интеллект может помочь скомпилировать что-то, анализировать по каким-то ключевым словам. Но то, что нужно для дипломной работы, он точно не сделает. Человека никто не заменит.

Это то же самое, что бездумное списывание, когда берутся отдельные фрагменты из нескольких источников и объединяются вместе. ИИ может быть на предварительном этапе помощником просто потому, что он работает так, как его запрограммировали. А запрограммировали его, может быть, для других условий. Однако ВКР пишет человек — это зона человеческой работы. Искусственный интеллект не может это осилить».

В этом году студент Российского государственного гуманитарного университета успешно защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT. Выпускник рассказывал “Ъ FM”, что на подготовку выпускной работы он потратил почти сутки, из них девять часов ушло на редактирование. Научный руководитель указывал на несвязность текста и орфографические ошибки. При этом в системе антиплагиата диплом набрал 82% оригинальности.

Нейросети позволяют добиться высокого результата, но полученные данные, скорее всего, окажутся недостоверными. Впрочем, у вуза не так много инструментов, чтобы это проверить, говорит гендиректор разработчика интеллектуальных систем «А-Я эксперт» Роман Душкин:

«При правильном использовании этих инструментов результаты будут высокого качества, но студенты должны включать критическое мышление.

Все, что создают такие большие языковые модели, мы, специалисты в области искусственного интеллекта, называем галлюцинацией. Каждый учащийся, который будет этим пользоваться, должен понимать: если он попросит большую языковую модель дать ссылки на источники информации, его ждет фиаско, поскольку она их выдумает.

Если мы пишем какой-то реферат, основанный на определенной информации, то ее лучше загрузить в систему, то есть дать ей контекст. И тогда все будет хорошо. В противном случае она опять же будет выдумывать. Если мы попросим систему обсчитать какие-то экспериментальные данные, она сочинит ответ — он будет далек от математики. На запрос посчитать дисперсию ряда данных, которые собрал студент, она выдаст какое-то значение, но, скорее всего, оно будет неправильным».

Как выяснили аналитики образовательной онлайн-платформы Skillfactory, половина российских студентов регулярно использует нейросети для учебных целей. Из них подавляющее большинство — 93% — обращаются к сервису ChatGPT.

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Елена Тюленева