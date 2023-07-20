ИИ отказали в книгах

ChatGPT оглупел из-за общения с пользователями. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета. Если раньше бот отвечал правильно на простые вопросы по математике почти в 100% случаев, сейчас показатель упал до 2%. Тем временем популярные писатели запрещают искусственному интеллекту учиться на своих книгах. Более 8 тыс. авторов подписали открытое письмо с требованием прекратить использовать их произведения для совершенствования технологии. В числе тех, кто высказался против, например, Маргарет Этвуд, известная по «Рассказу служанки», создатель «Кода да Винчи» Дэн Браун и Сьюзен Коллинз — автор «Голодных игр». Письмо, опубликованное на сайте профильной гильдии, адресовано руководителям корпораций Google, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Microsoft и другим крупным компаниям. Станет ли это потерей для разработчиков систем ИИ? И что думают о запрете российские писатели? Подробнее об этом — Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чтобы обучить искусственный интеллект, ему необходимо показать примеры. Для этих целей крупные разработчики стали использовать книги. Почему именно литература, объяснил ассоциированный исследователь Центра международных исследований интеллектуальной собственности в Страсбурге Александр Тюльканов:

«Модели учат на книгах, чтобы получить качественный контент. Книги, как правило, это более высокопробный материал. Обучать можно на чем угодно, вопрос лишь в качестве результатов».

Авторы в свою очередь возмущены таким развитием событий. В письме они отмечают, что разработчики должны как минимум выплачивать им компенсации. В чем-то с иностранными коллегами согласна и писательница Мария Арбатова:

«Позиция творческих людей, она понятна, потому что искусственный интеллект, присваивая себе все, чему научился писатель, начинает штамповать свои тексты, используя все эти навыки и умения. Мне, например, тоже бы не понравилось, если бы мне сказали, а давайте с вашей помощью искусственный интеллект будет писать какие-то романы, которые будут хорошо продаваться, но вы за это никаких денег не получите».

Писатели в обращении также ссылаются на то, что потеряли 40% доходов за последние 10 лет. И обучение интеллекта с помощью их книг дополнительно ухудшает ситуацию, отмечают в Гильдии авторов. Писатель Дмитрий Захаров, впрочем, в таком сотрудничестве технологий и литературы не видит ничего плохого:

«Польза, которую автор может донести с помощью своего текста до какого-то количества людей, важнее, чем тот вред, который ему будет нанесен этим несанкционированным использованием. Все, что способствует просвещению, скорее, несет положительный эффект. Люди заимствуют у людей, а нейросетям у кого же еще учиться? Не факт, что когда-нибудь ИИ доберется, до меня, но если это произойдет, значит, буду гордиться».

Вопрос обучения технологий с помощью книг спорный с точки зрения авторских прав. И его разрешение во многом зависит от юрисдикции, где возникает разбирательство. В то же время, если текст взят из открытых источников, отстоять права писателям будет непросто, считает гендиректор разработчика систем ИИ «А-Я эксперт» Роман Душкин:

«Писатели не смогут запретить разработчикам использовать свои произведения, потому что они находятся в публичном доступе. Разработчик может купить книгу на рынке и использовать ее по своему усмотрению, потому что автору ушли роялти. Получается серая правовая зона».

О важности развития искусственного интеллекта 19 июля говорили на совещании у российского президента. Владимир Путин сравнил создание таких технологий по значимости с советскими атомными и ракетными проектами.

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