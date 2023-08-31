Заемщиков ограничили в средствах

Банк России вновь существенно ужесточает для банков кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой — сразу на 15 процентных пунктов (п. п.). Теперь на таких заемщиков в квартал может приходиться не более 5% от выданных кредитов. Лимит вводится с октября. ЦБ объясняет свои действия высокими темпами роста кредитования, притом что на долги заемщиков с высокой нагрузкой уже приходится более 60% от общего объема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ЦБ второй раз ужесточает для банков и микрофинансовых организаций (МФО) макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые ограничивают долю кредитования высокозагруженных заемщиков. Причем если до этого снижение лимитов было мягким, на 5 п. п., то теперь шаг ужесточения более резкий — сразу 15 п. п., до 5% от объема предоставленных за квартал кредитов для банков и до 15% для МФО. Новые лимиты начнут действовать с октября. Ужесточение не затронуло выдачу длинных потребкредитов, на срок свыше пяти лет (лимит установлен на уровне 5%).

Также вводится новый лимит — по заемщикам, которые направляют на погашение долгов 50–80% дохода. Для банков и МФО он составит в следующем квартале 30% по обычным потребкредитам, 20% — по кредитам с лимитом.

Долговая нагрузка в размере 50–80% от доходов — это действительно уже очень высокий уровень, который вместе с другими обязательными платежами свидетельствует о том, что заемщик, вероятнее всего, ничего не сберегает, сильно ограничивает расходы и все равно не имеет финансовой подушки, отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Платежная дисциплина таких людей очень чувствительна к колебаниям инфляции, изменениям на рынке труда»,— добавляет он.

Новые ужесточения понадобились из-за высоких темпов роста кредитования.

По оценке Банка России, увеличение объема потребительских кредитов в июле было наибольшим за последний год — 2%, а годовой темп роста составил 13,3% к началу августа.

При этом долги рискованных заемщиков остаются масштабными: 64% портфеля приходится на заемщиков, которые тратят на долги более половины своего дохода, из них почти треть — на тех, кто отдает кредиторам 80% дохода.

В ЦБ уверены, что по мере обновления портфеля доля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет снижаться, а ужесточение МПЛ снизит темпы роста портфеля кредитов на 6 п. п. Сейчас банки укладываются в лимиты за счет снижения размера кредита, поясняют в ЦБ.

Недавнее повышение ключевой ставки до 12% влечет за собой рост стоимости фондирования, а значит, подталкивает к повышению кредитных ставок — «это, в свою очередь, ведет к дальнейшему росту кредитной нагрузки на домохозяйства, тогда как регулятор уже давно указывает на большую долю закредитованных граждан», отмечает банковский эксперт Ольга Ульянова. Она называет очередное ужесточение «ожидаемым шагом, который призван удержать игроков от соблазна переложить все бремя повышения ставки на заемщиков».

МПЛ, который действует в России лишь с начала года, хорошо зарекомендовал себя в международной практике регулирования рисков финансовой системы, полагает партнер Б1 Геннадий Шинин. На текущий момент риски распределены неравномерно, поясняет эксперт, МПЛ позволит гармонизировать ситуацию:

«В моменте МПЛ может привести к потере дохода банков. Однако обратная история — накапливание рискованного кредитования — угрожает потерей капитала в будущем, если банки не смогут сбалансировать риски, поэтому с точки зрения долгосрочного эффекта выиграют все».

По мнению Юрия Беликова, начинать вводить МПЛ можно было еще в 2021 году, до того как «средняя закредитованность граждан достигла угрожающих масштабов», но уже наблюдалось «влияние произошедшего в 2020 году разгона кредитования на параметры долговой нагрузки». Теперь же, подчеркивает эксперт, «приходится рассчитывать на все сдерживающие факторы в совокупности: ограничение спроса ввиду роста ставок, отказы банков из-за ухудшения платежеспособности заемщиков и МПЛ».

Ольга Шерункова, Максим Буйлов