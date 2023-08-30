Банки втянулись в льготное кредитование

В Банке России отмечают, что льготные кредиты полезны для бизнеса, но представляют определенную угрозу банковской системе. Такие программы провоцируют банки выдавать ссуды более рискованным заемщикам, причем не только в их рамках, уверен регулятор. Эксперты согласны, что это может создать проблемы в будущем, но сворачивать льготные программы сложно и в целом бессмысленно: кредитование замедлится само из-за роста ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал аналитическую записку (.pdf), в которой сделал вывод, что льготные корпоративные кредиты побуждают банки выдавать клиентам более рискованные займы.

Авторы документа исследовали кредиты, выданные бизнесу по разным льготным госпрограммам начиная с 2020 года. По их наблюдениям, один из побочных эффектов — рост объемов кредитов, выданных компаниям с низким кредитным качеством.

«Беспокойство вызывает то, что доля займов компаниям с высокой вероятностью дефолта, оцененной так еще до пандемии, выросла и для займов, оформленных по рыночным ставкам вне госпрограмм»,— говорится в исследовании.

В качестве одной из причин авторы документа называют «возможное повышение склонности банков к риску на фоне выдач низкорискованных для банка льготных кредитов или рефинансирования части кредитов по льготной программе». Эффект, по их мнению, становится тем сильнее, чем дольше действуют программы льготного кредитования.

Для минимизации побочных эффектов антикризисных программ льготного кредитования, полагают в ЦБ, целесообразно «своевременно их сворачивать после прохождения острой кризисной фазы».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 20 апреля: «Такие программы, правда, хорошо работают в кризис... Но нельзя терять из виду главную цель...».

Однако, по мнению экспертов, в нынешней ситуации сделать это будет крайне непросто. По данным Банка России, на начало года задолженность по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), предоставленным банковским сектором, составила 9,61 трлн руб. Из них 17% пришлось на кредиты, выданные по ставкам менее 3% годовых, их объем составил 1,6 трлн руб.

Кроме уже имеющегося большого объема задолженности по льготным кредитам есть и другие факторы, осложняющие сворачивание государственных программ. Как отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, проблема в том, что экономический цикл сильно сократился и рынок переходит из одного кризиса в другой, не успевая аккумулировать запас прочности.

Просрочка по кредитам сейчас не растет сильно и системно, но в корпоративном сегменте, по мнению эксперта, это обеспечено не безупречной платежной дисциплиной, а реструктуризациями и лонгациями, а также длинными сроками и порядком погашения инвесткредитов, когда заметная часть возвращается в конце срока одним траншем или переоформляется в новый кредит. «Последние также могли оформляться в рамках программ перестройки экономики и обеспечения технологического суверенитета, но в ряде случаев такое финансирование было в большей степени мотивировано общей ажитацией, чем технико-экономически обосновано»,— говорит Юрий Беликов.

При этом эксперт полагает, что государство вряд ли сегодня может ввести меры по охлаждению рынка корпоративного кредитования по аналогии с рынком розничного кредитования.

«На фоне внешних ограничений, неблагоприятной макроэкономики и с учетом масштабирования долгов в периоды низких ставок (начиная с 2020 года) в дополнительном финансировании или хотя бы рефинансировании нуждаются все: от госкорпораций до микропредприятий»,— говорит господин Беликов. Но, по его словам, динамика кредитования в ближайшее время сама собой сильно затормозится из-за роста ставок после резкого поднятия ключевой ставки.

В свою очередь, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что в настоящее время признаков ухудшения качества кредитного портфеля нет. «Кредитование по льготным программам действительно стимулирует рост аппетита к риску, однако в целом банки склонны придерживаться утвержденных риск-политик»,— говорит он. Что касается вероятности ужесточения требований, то, по мнению эксперта, здесь многое будет зависеть от дефолтности новых заемщиков: «Если говорить в целом по экономике, то проблема закредитованности корпоративных клиентов не является выраженной».

Максим Буйлов