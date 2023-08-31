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Коммерсантъ FM
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Суд отклонил иск юриста к ЦУМу о продаже брендов по заниженной в 846 раз цене

Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск юриста Станислава Анохина к московскому ЦУМу с требованием вернуть ему вещи, которые он купил в 846 раз дешевле их фактической стоимости. Встречный иск магазина к покупателю о признании сделки недействительной суд также оставил без удовлетворения. Об этом сообщает ТАСС.

В июле 2021 года господин Анохин купил через приложение ЦУМа 19 брендовых вещей, которые из-за сбоя на сайте стоили от 19 до 129 руб. Заказ на сумму 2,7 тыс. руб. прошел оплату, однако магазин отказался отправлять его и вернул деньги. Мужчина обратился в суд с требованием вернуть оплаченные покупки, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.

Представители ЦУМа заявили, что на сайте торгового дома произошел технический сбой и цены стали отражаться некорректно. Отправить заказ магазин пообещал при условии доплаты до фактической стоимости товаров.

Суды трех инстанций встали на сторону магазина, после чего господин Анохин обратился в Верховный суд России. Там предыдущие решения отменили и отправили дело на пересмотр в районный суд Волгограда.

Петр Бузлаев

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