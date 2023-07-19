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Коммерсантъ FM
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Верховный суд вступился за волгоградца, закупившего вещи на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле реальных цен

Верховный суд встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрел люксовые вещи по ценам от 19 до 129 руб. Мужчина не получил покупок и обратился в суд. Суды трех инстанций встали на сторону магазина, но Верховный суд отменил их решения.

Истец в общей сложности купил через приложение магазина 19 предметов одежды, в том числе пиджаки, свитера, рубашки, джинсы. Одежда стоила по 19, 26, 39 руб., самая дорогая вещь — 129 руб. Деньги списали со счета, он получил подтверждения от ЦУМа на почту и телефон. Но мужчину уведомили о невозможности доставки и вернули деньги. Он обратился в суд с требованием предоставить вещи, сославшись на закон о защите прав потребителей.

Представитель ЦУМа говорил, что на их сайте произошел технический сбой, из-за чего «цены на товар стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости соответствующих товаров». Из-за сбоя мужчина заказал товары в 846 раз дешевле их фактической цены. Магазин согласен был отдать ему заказанные вещи при условии доплаты до полной стоимости.

Верховный суд не согласился с позицией ответчика. В суде пояснили, что предложение о продаже одежды — публичная оферта и что после оплаты магазин обязан передать товар покупателю. Коллегия Верховного суда направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе»,— сказано в судебном определении (.pdf).

Лаура Кеффер

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