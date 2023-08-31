«Буком» по дрону

Как стало известно «Ъ», отражая участившиеся в последнее время налеты украинских беспилотников на Брянскую область, Минобороны использовало не только различные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе антидроновые ружья, но и «Панцири». Отмечено также поражение довольно низко летевшего беспилотника из ЗРК «Бук». Помогла военным и Росгвардия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЗРК «Бук-М1»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ЗРК «Бук-М1»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Массированные налеты на Брянскую область с использованием ударных дронов самолетного типа начались в среду утром. В регионе и ранее неоднократно фиксировались прилеты с расположенной рядом Украины. Как правило, это были обстрелы из орудий и минометов различных калибров, а также нападения на пограничные патрули: квадрокоптеры противника сбрасывали на них осколочные гранатометные выстрелы различных модификаций.

Атака с воздуха на расположенный в сотне километров от границы Брянск началась в шесть утра 30 августа, когда беспилотник, предположительно ударный UJ-22 Airborne, рухнул на крышу здания следственного управления СКР по региону, что на Красноармейской улице, и взорвался. В результате срабатывания 82-миллиметровой мины, которая составляет его боевую часть (до 500 г тротила и столько же осколков), повреждены кровля, фасад здания, а также выбиты окна и стекла. Обошлось без жертв и пострадавших, как и при втором прилете, состоявшемся минут через 20.

Затем была атакована вышка Брянского областного радиотелевизионного передающего центра, находящаяся в том же Советском районе Брянска, и ряд других объектов.

По данным источников «Ъ», для отражения налета военные использовали различные средства РЭБ, в том числе антидроновые ружья. По данным Минобороны, с их помощью были подавлены три из шести БПЛА. Еще два были сбиты огнем из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРК) «Панцирь» С1, а один — ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук М-1».

ЗРК, утверждают источники «Ъ», поразил небольшой беспилотник самолетного типа над Стародубским районом области. БПЛА едва перелетел через границу и шел на высоте около 150–200 м.

31 августа налеты БПЛА продолжались. Военным и пришедшим к ним на помощь сотрудникам Росгвардии (они также разгромили диверсионную группу, проникшую с Украины, убив троих и пленив пятерых ее участников), используя в том числе антидроновые ружья, смогли нейтрализовать еще три беспилотника. В результате их падений обошлось без жертв и серьезных разрушений.

Николай Сергеев