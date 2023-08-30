Самозапрет нашел поддержку

Правительство поддержало самозапрет на кредиты для граждан. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. В апреле инициативу внесли в Госдуму. Ее разработали, чтобы защитить россиян от мошенников. Согласно документу, заемщик сможет отправить заявление о самозапрете во все бюро кредитных историй через единый портал Госуслуг. Предполагается, что к нему нужно будет прикрепить данные СНИЛСа. Снять ограничение можно через сутки. Это необходимо для тех случаев, когда мошенники убеждают человека отменить запрет и сразу оформить кредит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Добросовестные заемщики от этого выиграют. Оформить ссуду без их ведома будет сложно, считает гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин:

«Если нельзя найти каких-то иных способов, то это вполне рабочая система, которая позволит обезопаситься от мошеннических действий. Когда человек берет кредит, он к этому готовится и редко добавляет еще один заем к уже имеющемуся. Поэтому возможность поставить запрет на полгода-год до момента, пока клиент банка сам не решит воспользоваться каким-то кредитным продуктом — это удобно.

Система не должна быть сложной, если не будет сопряжена с бюрократическими вещами, заполнением кучи бумаг. При этом людям, которые оперируют мелкими кредитами и займами, берут их постоянно и возвращают, нововведение совершенно не нужно — им будет неудобно постоянно ставить и снимать запреты.

Здесь резонно все-таки было бы обозначить какой-то срок, наверное, потому что не очень понятно, зачем ставить запрет на один день и завтра его снимать. Десятидневный или двухнедельный срок был бы логичен».

Как ожидается, детали законопроекта будут обсуждать в Госдуме в осеннюю сессию. К диалогу подключат также Минцифры и бюро кредитных историй. Пока у банков и микрофинансовых организаций есть в основном технические вопросы к инициативе, рассказал председатель национального совета финансового рынка Андрей Емелин:

«Для того чтобы норма была реализована, необходимо запустить специальный сервис по предоставлению СНИЛСа по вторичным идентификаторам — то есть по иным данным с тем, чтобы иметь возможность получать их, если физическое лицо в момент обращения в банк не может их предоставить.

Это, наверное, один из самых сложных вопросов, он потребует согласования с Пенсионным фондом, который является мастер-держателем СНИЛСов. Плюс к этому он требует серьезной проработки. Важна и сама процедура, и количество проверок — однократная при заключении договора или многократная. Платно это будет или бесплатно, и каково количество бесплатных обращений банков в бюро кредитных историй».

Как рассказал «Ведомостям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков, в 2022 году мошенники украли у граждан 15 млрд руб. через оформление кредитов без их ведома.

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Елена Иванова