Путин проведет 1 сентября урок «Разговор о важном» для 30 одаренных школьников

Президент России Владимир Путин в День знаний, 1 сентября, проведет открытый урок «Разговор о важном» для 30 одаренных школьников—победителей международных олимпиад и конкурсов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Музейном и театрально-образовательном комплексе Калининграда в сентябре 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Музейном и театрально-образовательном комплексе Калининграда в сентябре 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«1 сентября президент Путин в рамках проектов платформы "Россия — страна возможностей" проведет открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, имеющие выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов»,— сообщили в Кремле.

В День знаний Владимир Путин также вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым по видеосвязи выступит на мероприятии в честь начала строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке. Кроме того, президент по видеосвязи поучаствует в церемонии открытия новых школ в пяти российских регионах.

Владимир Путин уже проводил открытый урок «Разговоры о важном» 1 сентября 2022 года: в музейном и театрально-образовательном комплексе в Калининграде он выступил перед школьниками—победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Он также посетил церемонии открытия пяти русских школ в Таджикистане.

«Разговоры о важном» проходят в российских школах с 5 сентября 2022 года для учеников 1–11-х классов. На таких уроках школьникам рассказывают об истории и культуре России. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что темы для «Разговоров о важном» сформированы с учетом стратегии национальной безопасности РФ. По его словам, такие уроки «не политинформация, как было в советское время».

Анастасия Ларина