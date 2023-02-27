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Коммерсантъ FM
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Кравцов о «Разговорах о важном»: берем ценности из стратегии нацбезопасности

Темы для занятий «Разговоры о важном» сформированы с учетом стратегии национальной безопасности России, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов. При этом он отметил, что эти уроки «не политинформация, как было в советское время».

«Взяли стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные духовно-нравственные ценности, и каждый урок фактически посвящен той или иной ценности. Еще раз, это не формально, это не политинформация, как было в советское время, я хорошо это помню — чтение газеты "Правда"»,— сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда» (цитата по «РИА Новости»).

После начала военной операции России на Украине в российских школах ввели меры по патриотическому воспитанию обучающихся. Первый урок «Разговоры о важном» прошел 5 сентября 2022 года. В Минпросвещения также решили проводить «Разговоры о важном» и для родителей школьников. Формат занятий пока обсуждается.

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