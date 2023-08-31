Пять технологических компаний Китая провели публичный запуск своих чат-ботов

Сразу пять технологических компаний Китая, включая Baidu и SenseTime, открыли сегодня, 31 августа, доступ для широкой аудитории к своим чат-ботам на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters. В этом списке также оказались разработки Baichuan Intelligent Technology, Zhipu AI и MiniMax.

В Китае местным технологическим компаниям необходимо разрешение властей на полноценный запуск продуктов на основе ИИ. На текущий момент такое разрешение получили 11 организаций. Среди них уже есть Tencent и ByteDance, владеющая TikTok. Однако они пока не сообщали о публичном запуске своих продуктов. Кроме того, известно, что на прошлой неделе соответствующую заявку подавала Alibaba Group. Получила ли компания разрешение, пока неизвестно. Ни одна из этих компаний не ответила на запрос Reuters относительно планов по публичному запуску своих чат-ботов.

Акции же тех компаний, которые сегодня, 31 августа, уже предоставили широкой аудитории доступ к своим чат-ботам, заметно выросли в цене. Так, котировки акций Baidu и SenseTime по итогам торгов выросли на 2,1% и 2,3% соответственно.

Кирилл Сарханянц